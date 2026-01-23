Ευρωπαίοι περιλαμβάνονται στους κρατούμενους που ήταν υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να μεταφέρουν από τη Συρία στο γειτονικό Ιράκ. Ο Ιρακινός πρωθυπουργός ζήτησε σήμερα τον επαναπατρισμό τους.

Οι κουρδικές δυνάμεις αποχώρησαν αυτή την εβδομάδα, υπό την πίεση του συριακού στρατού, από φυλακές όπου κρατούνταν τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους και καταυλισμούς όπου επέβλεπαν τις οικογένειες τζιχαντιστών στη βορειοανατολική Συρία, μετά την ήττα της οργάνωσης το 2019.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί για τυχόν αποδράσεις μετά την ανάπτυξη του στρατού της ισλαμιστικής κυβέρνησης, που είναι αποφασισμένος να επεκτείνει την ισχύ του σε όλη τη χώρα.

Οι ΗΠΑ άρχισαν να μεταφέρουν αυτή την εβδομάδα 7.000 φυλακισμένους του ΙΚ από τη Συρία προς το Ιράκ. Ανάμεσα στους 150 πρώτους φυλακισμένους που ήταν υψηλόβαθμα στελέχη του ΙΚ περιλαμβάνονται Ευρωπαίοι, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δυο Ιρακινοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας. Συγκερκιμένα, η ομάδα κρατουμένων που μεταφέρθηκε την Τετάρτη, στο πλαίσιο αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, αποτελείται "από ηγετικά στελέχη του ΙΚ και ορισμένα είναι εγκληματίες μεταξύ των πιο διαβόητων", μεταξύ τους "Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Άραβες και Ιρακινοί", δήλωσε ένας Ιρακινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με άλλον αξιωματούχο, 85 μεταξύ των φυλακισμένων αυτών είναι Ιρακινοί και οι 65 άλλοι είναι από την "Ευρώπη, το Σουδάν, τη Σομαλία ή τον Καύκασο".

Σήμερα, ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι κάλεσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τις ευρωπαϊκές χώρες να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους, κάτι που οι χώρες αρνούνται έως σήμερα.

"Κενό ασφαλείας"

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, ήταν η αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση του ΙΚ στη Συρία, με την υποστήριξη διεθνούς συνασπισμού υπό τη διοίκηση της Ουάσινγκτον, η οποία πλέον στηρίζει τις αρχές της Δαμασκού.

Οι ΣΔΔ κρατούσαν αιχμάλωτους χιλιάδες μαχητές της οργάνωσης ΙΚ, το οποίο είχε ιδρύσει ένα "χαλιφάτο" μεταξύ του Ιράκ και της Συρίας.

Στον μεγαλύτερο καταυλισμό, αλ Χολ, όπου ζουν συγγενείς τζιχαντιστών, η κατάσταση είναι "ασταθής", δήλωσε σήμερα ο ΟΗΕ που δεν μπόρεσε να εισέλθει σε αυτόν.

Οι Κούρδοι αποχώρησαν από εκεί την Τρίτη και οι συριακές δυνάμεις εισήλθαν την επομένη στον καταυλισμό.

Ένας πρώην εργαζόμενος στον ανθρωπιστικό τομέα που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κρατούμενοι επωφελήθηκαν από το "κενό ασφαλείας" για να αποδράσουν, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό ή την εθνικότητα.

Ο καταυλισμός αλ Χολ φιλοξενεί περισσότερους από 23.000 ανθρώπους, σε μεγάλο βαθμό γυναίκες και παιδιά, εκ των οποίων περίπου 15.000 είναι Σύροι και περισσότεροι από 2.200 Ιρακινοί.

Εκτός από τους Ιρακινούς, οι ξένοι ανέρχονται σε 6.280, κυρίως Άραβες και Ασιάτες, αλλά υπάρχει και ένας μικρός αριθμός Δυτικών, σύμφωνα με την προηγούμενη διοίκηση.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες "μπόρεσε να μεταβεί στο αλ Χολ τις τελευταίες τρεις ημέρες αλλά δεν μπόρεσε να μπει στον καταυλισμό λόγω της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος στη Συρία της HCR Σελίν Σμιτ.

Πηγή: ΑΠΕ