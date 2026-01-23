Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πρόταση που προβλέπει παραχώρηση εδαφικού ελέγχου στο Ντονμπάς, με αντάλλαγμα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας

Σύμφωνα με τη Corriere della Sera, οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε τέσσερα έγγραφα που περιλαμβάνουν πλαίσιο ειρήνης, σχέδιο ανοικοδόμησης 800 δισ. δολαρίων, δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας και σειρά βημάτων με προαπαιτούμενη παραχώρηση του Ντονέτσκ από την Ουκρανία.

Όπως σημειώνει η ιταλική εφημερίδα, οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν, αναχώρησαν για το Άμπου Ντάμπι, όπου σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών από το 2022.

Στις αποσκευές τους, οι διαπραγματευτές μεταφέρουν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά έγγραφα που, θεωρητικά, θα μπορούσαν να συνθέσουν την ειρηνευτική συμφωνία. Το πρώτο είναι ένα κείμενο-«ομπρέλα» για ολόκληρο το πακέτο, όπως εξηγεί στην Corriere ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς και ακολουθούν τρεις βασικές ενότητες. Η πιο επικίνδυνη πολιτικά για τον Ζελένσκι προβλέπει, στην ουσία, την παραχώρηση στη Ρωσία μέρους του Ντονμπάς, του τμήματος του Ντονέτσκ που παραμένει ακόμη ελεύθερο και το οποίο διεκδικεί ο Πούτιν. Ο Πλένκοβιτς διευκρινίζει πάντως ότι «είναι σημαντικό το έδαφος να μην παραχωρηθεί de iure», ώστε «να παραμείνει χώρος και χρόνος για επανεξέταση όσων είναι διαπραγματεύσιμα», δηλαδή ένα παράθυρο επιστροφής όταν ο Πούτιν δεν θα βρίσκεται πλέον στην εξουσία.

Για τον Ζελένσκι, αυτή η παραχώρηση θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία, σημειώνει η Corriere, καθώς η ουκρανική κοινή γνώμη είναι αντίθετη. Επιπλέον, η εγκατάλειψη των οχυρώσεων του Ντονέτσκ θα άνοιγε τον δρόμο για νέες ρωσικές προελάσεις σε μια εκτεταμένη πεδιάδα προς τον Δνείπερο και από εκεί προς την Οδησσό. Αυτό θα σήμαινε το τέλος της ανεξάρτητης Ουκρανίας, καθώς η χώρα θα έχανε την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα και θα εξαρτιόταν από τη ρωσική συναίνεση για τις εξαγωγές της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν δύο αντισταθμίσματα προκειμένου να τον ωθήσουν να αναλάβει αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο.

Ένα έγγραφο περιγράφει αναλυτικά ένα σχέδιο δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την επανεκκίνηση της Ουκρανίας, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής του μεγάλου επενδυτικού ταμείου BlackRock, Λάρι Φινκ. Ένα δεύτερο έγγραφο προβλέπει την παροχή αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, με τη στήριξη των Ευρωπαίων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπτύξουν δυνάμεις επί του πεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα κληθεί να παραχωρήσει εδαφικό έλεγχο με αντάλλαγμα χρηματοδότηση και δυτικές εγγυήσεις άμυνας.

Όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, «είμαι αισιόδοξος, έχει απομείνει μόνο ένα ανοιχτό ζήτημα (το Ντονέτσκ), αλλά έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές, κάτι που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο. Ο Ζελένσκι είναι διαθέσιμος». Ωστόσο, οι συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ ανέφερε ότι υπάρχει και έγγραφο που αφορά τη «σειρά των βημάτων»: η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει πρώτα το Ντονέτσκ· την ίδια στιγμή, όμως, το σχέδιο ανοικοδόμησης των 800 δισ. παραμένει προς το παρόν μόνο στα χαρτιά, καθώς τα κεφάλαια δεν έχουν εξασφαλιστεί. Παράλληλα, παραμένει ασαφές αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας που θα περιλαμβάνουν παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Πηγή: ΣΚΑΙ