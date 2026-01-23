Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης απέρριψε ομόφωνα την αγωγή που είχε καταθέσει ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατά της απόφασης για την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, κρίνοντας ότι στη διαδικασία είχαν σημειωθεί σοβαρές και σαφείς νομικές παραβάσεις.

Η δίκη διεξήχθη στις 15 Ιανουαρίου στο 5ο Διοικητικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, μετά την προσφυγή του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου για την προεδρία της Τουρκίας κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης να ανακαλέσει το πτυχίο του. Η απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιήθηκε στους διαδίκους οκτώ ημέρες αργότερα.

Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο αναφέρει ότι, βάσει των εγγράφων και των στοιχείων του φακέλου, το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό προέβη σε σοβαρές νομικές παραβιάσεις.

Παράλληλα, το δικαστήριο σημειώνει ότι η καλή πίστη του ενάγοντος δεν μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένη, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν εύλογο να αγνοεί ο Ιμάμογλου τα σοβαρά νομικά ελαττώματα και τα λάθη που υπήρχαν στη διαδικασία.

Με την απόφαση αυτή, η προσφυγή του Εκρέμ Ιμάμογλου απορρίπτεται στο σύνολό της, αφήνοντας σε ισχύ την απόφαση του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης για την ανάκληση του πτυχίου του.