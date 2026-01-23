Πιο κοντά στην παραλαβή των πρώτων μαχητικών Eurofighter Typhoon βρίσκεται η Τουρκία, μετά τις τριμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Ντόχα μεταξύ αξιωματούχων άμυνας της Άγκυρας, του Κατάρ και του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Όπως μεταδίδεται, ο διοικητής της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ζίγια Τζεμάλ Καντίογλου, είχε επαφές με τους ομολόγους του από το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο, με αντικείμενο τη διαδικασία προμήθειας των Eurofighter.

Η Τουρκία έχει υπογράψει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας περίπου 8 δις λιρών, για την αγορά 20 νέων αεροσκαφών, ενώ σχεδιάζει να αποκτήσει και 12 μεταχειρισμένα από το Κατάρ και άλλα 12 από το Ομάν.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η παράδοση του πρώτου Eurofighter αναμένεται έως τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η εκπαίδευση Τούρκων πιλότων. Τα πρώτα νέα αεροσκάφη από τη βρετανική παραγγελία αναμένεται να παραδοθούν το 2030.

Το ενδιαφέρον της Άγκυρας για τα Eurofighter εντάθηκε το 2022, λόγω των καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα F-16 και του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 το 2019, μετά την αγορά των ρωσικών S-400.

Πηγή: ΚΥΠΕ

