Η απόφαση του γαλλικού Ανωτάτου Δικαστηρίου να απορρίψει την έφεση του αρμόδιου εισαγγελέα για την απόφαση του Εφετείου (Aix-en-Provence) για εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Ιρανού με «υπηκοότητα» ψευδοκράτους Μπαχντάτ Τζιαφάρι για σφετερισμό ε/κ γης στα κατεχόμενα, είναι τελεσίδικη και δημιουργεί προηγούμενο, υποστηρίζει το «υπεξ» σε ανακοίνωσή του για την σχετική απόφαση που λήφθηκε προχθές.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, το «υπεξ» θεωρεί ότι η εν λόγω απόφαση της γαλλικής δικαστικής εξουσίας αποτέλεσε πλήγμα στις προσπάθειες της «ε/κ διοίκησης» - όπως αναφέρεται στην Κυβέρνηση της ΚΔ - να «εργαλειοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τις δικές της πολιτικές φιλοδοξίες».

Υποστήριξε επίσης ότι «η ε/κ διοίκηση, η οποία χρησιμοποιεί την ένταξή της στην ΕΕ για να ενισχύσει την πολιτική της θέση, καταφεύγει σε κάθε είδους κακόβουλες μεθόδους για να στοχεύσει τον τ/κ λαό και την οικονομία της τδβκ» όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος.

«Αυτή τη φορά, η ε/κ διοίκηση, η οποία πολιτικοποιεί και καταχράται τον νόμο, κατέφυγε στην έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των επιχειρηματιών μας» προστίθεται.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η απόφαση στη Γαλλία καταδεικνύει ότι οι πολιτικές που ακολουθεί η ε/κ πλευρά, «η οποία επιδιώκει να καθιερώσει μια πολιτική εκφοβισμού και πίεσης εναντίον του τ/κ λαού σε όλη την Ευρώπη, είναι απαράδεκτες».

Το «υπεξ» αναφέρει ότι ως συνέπεια της απόφασης, αναγνωρίζεται η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» ως ένα αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο όπως έπραξε και το ΕΔΑΔ, και ως η μόνη οδός για την αντιμετώπιση αξιώσεων που σχετίζονται με ζητήματα ιδιοκτησίας». Υποστηρίζεται επίσης ότι η ε/κ πλευρά «βλάπτει τους ίδιους τους πολίτες της και εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζοντας τις αιτήσεις στην επιτροπή».

Ικανοποίηση για την απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου εξέφρασε ο «πρόεδρος του συνδέσμου τ/κ εργολάβων», Τζιαφέρ Γκιούρτζιαφερ σημειώνοντας ότι το γαλλικό Ανώτατο - Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση κατά της απόφασης του Εφετείου της Aix-en-Provence, το οποίο είχε αρνηθεί να εκτελέσει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, εναντίον του Τιζαφάρι, διευθυντή της κατασκευαστικής εταιρείας ISATIS.

«Το ζήτημα της ιδιοκτησίας στην Κύπρο είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει βαθιά και τις δύο κοινότητες και έχει ιστορικές και πολιτικές διαστάσεις. Αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί οριστικά μόνο μέσω μιας συνολικής και δίκαιης πολιτικής λύσης. Είναι απαράδεκτο για την ελληνοκυπριακή πλευρά να καταφεύγει σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε άτομα χρησιμοποιώντας διεθνείς μηχανισμούς ως εργαλείο πίεσης αντί να παράγει λύση, και αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων» ανέφερε ο Γκιούρτζιαφερ.

Ως «σύνδεσμος τ/κ εργολάβων» είπε, θα συνεχίσουν να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες που υπόκεινται σε τέτοιες άδικες πρακτικές σε όλες τις νομικές διαδικασίες, τόσο υλικά όσο και ηθικά, και να συμβάλλουν στον αγώνα τους για δικαιοσύνη σε θεσμικό επίπεδο. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα μέλος της κοινότητάς μας να μείνει μόνο του σε διεθνείς πλατφόρμες», κατέληξε.