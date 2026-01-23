Η Paris Hilton και η βουλευτής Alexandria Ocasio-Cortez αναλαμβάνουν δράση κατά της πορνογραφίας deepfake που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη.

Η κληρονόμος ξενοδοχειακής αυτοκρατορίας και επιχειρηματίας ταξίδεψε στο Καπιτώλιο την Πέμπτη για συνέντευξη Τύπου μαζί με τη Δημοκρατική βουλευτή της Νέας Υόρκης και τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Laurel Lee από τη Φλόριντα, προκειμένου να προωθήσουν τον νόμο Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act, γνωστό ως DEFIANCE Act.

Το νομοσχέδιο θα δημιουργούσε ένα αστικό δικαίωμα προσφυγής, επιτρέποντας στα θύματα πορνογραφικού υλικού deepfake που παράγεται από AI να μηνύουν τόσο τους δημιουργούς όσο και τους διακινητές αυτών των εικόνων.

«Μπορεί αυτές οι εικόνες να είναι ψηφιακές, αλλά η βλάβη για τα θύματα είναι απολύτως πραγματική», δήλωσε η Ocasio-Cortez. «Γυναίκες χάνουν τη δουλειά τους όταν στοχοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, έφηβοι αλλάζουν σχολείο και παιδιά χάνουν τη ζωή τους».

Η Hilton μίλησε συγκινημένη για την εμπειρία της, όταν ένα προσωπικό της βίντεο διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο όταν ήταν 19 ετών.

«Ο κόσμος το αποκάλεσε σκάνδαλο. Δεν ήταν. Ήταν κακοποίηση. Δεν υπήρχαν νόμοι τότε για να με προστατεύσουν», είπε η Hilton. «Δεν υπήρχαν καν λέξεις για να περιγράψουν αυτό που μου είχε συμβεί. Το διαδίκτυο ήταν ακόμη καινούργιο και το ίδιο και η σκληρότητα που το συνόδευε».

«Αυτό που μου συνέβη τότε συμβαίνει τώρα σε εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με έναν νέο και πολύ πιο τρομακτικό τρόπο», πρόσθεσε.

Αν και ο Elon Musk, το X και το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok δεν αναφέρθηκαν ονομαστικά στη συνέντευξη Τύπου, η προσπάθεια προώθησης του νομοσχεδίου έρχεται μετά το γεγονός ότι ο AI agent άρχισε να δημιουργεί σεξουαλικοποιημένες εικόνες ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων ως απάντηση σε προτροπές χρηστών στο X. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν εκτεταμένες ανησυχίες και ακόμη και απαγορεύσεις του Grok σε ορισμένες χώρες.

Το X έχει έκτοτε σταματήσει τον λογαριασμό του Grok από το να δημιουργεί σεξουαλικοποιημένες εικόνες πραγματικών ανθρώπων όταν γίνεται επισήμανση στο κοινωνικό δίκτυο αν και αυτό εξακολουθεί να είναι δυνατό μέσω της εφαρμογής. Ο Elon Musk, ιδιοκτήτης του X, έχει δηλώσει ότι όποιος «χρησιμοποιεί το Grok για τη δημιουργία παράνομου περιεχομένου θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες σαν να είχε ανεβάσει παράνομο περιεχόμενο».

«Υπάρχει έκρηξη στη δημιουργία ρητά σεξουαλικών εικόνων παιδιών από AI», έγραψε η Ocasio-Cortez νωρίτερα αυτόν τον μήνα απαντώντας σε δημοσιεύματα για τις εικόνες που παρήχθησαν από το Grok. «Και δεν αφορά μόνο ηθοποιούς. Σε όλη τη χώρα, όλο και περισσότερα έφηβα κορίτσια γίνονται θύματα παρενόχλησης μέσω deepfake. Το Κογκρέσο πρέπει να παρέμβει και να ψηφίσει το DEFIANCE Act ώστε τα θύματα να μπορούν να διεκδικήσουν δικαιοσύνη».

Οι εταιρείες κοινωνικών δικτύων έχουν σε μεγάλο βαθμό προστατευτεί από νομική ευθύνη για παράνομο περιεχόμενο που διαμοιράζεται στις πλατφόρμες τους χάρη στο Άρθρο 230 του Νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες του 1996, αν και η διάταξη αυτή έχει δεχθεί έντονη κριτική τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από Δημοκρατικούς την τελευταία δεκαετία.

Το DEFIANCE Act εγκρίθηκε από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα με δια βοής ψηφοφορία, πράγμα που σημαίνει ότι κανένας γερουσιαστής δεν διαφώνησε. Παραμένει ασαφές πότε το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν και ο Πρόεδρος της Βουλής Mike Johnson δήλωσε πρόσφατα στο The Independent ότι «σίγουρα το υποστηρίζει».

Τον Μάιο, ο Πρόεδρος Donald Trump υπέγραψε σε νόμο το TAKE IT DOWN Act, το οποίο περιλαμβάνει διάταξη που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να αφαιρούν AI-παραγόμενο revenge porn. Η διάταξη αυτή δεν τίθεται πλήρως σε ισχύ μέχρι τον Μάιο του 2026.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Hilton επισκέπτεται το Καπιτώλιο για να υποστηρίξει νομοθετική πρωτοβουλία.

Το 2021 και το 2023 είχε μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να πιέσει υπέρ της ψήφισης νομοσχεδίου που στοχεύει στην καταπολέμηση της κακοποίησης σε ιδιωτικά ιδρύματα φιλοξενίας εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς.

AI-generated deepfake pornography is "the newest form of victimization happening at scale, to your daughters, your sisters, your friends and neighbors," Paris Hilton said on Thursday as she spoke in support of the DEFIANCE Act. https://t.co/Zt3qgYaESx pic.twitter.com/0zCbZudl8Y — ABC News (@ABC) January 22, 2026

Πηγή: Business Insider