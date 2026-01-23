Οριστική συμφωνία με τον Λευκό Οίκο έκλεισε το TikTok, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της δημιουργίας νέας, αυτόνομης αμερικανικής οντότητας, πλήρως διαχωρισμένης από τις παγκόσμιες δραστηριότητες του ομίλου, οι οποίες ελέγχονται από την Κίνα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο αλγόριθμος που καθορίζει την επιτυχία της πλατφόρμας θα επανεκπαιδευτεί αποκλειστικά σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών, τα οποία θα αποθηκεύονται και θα προστατεύονται σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία χρήσης του TikTok στις ΗΠΑ ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αισθητά από αυτήν στον υπόλοιπο κόσμο.

Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει την απαγόρευση της εφαρμογής, η οποία είχε προβλεφθεί για τον Ιανουάριο του 2025, εφόσον η κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance δεν προχωρούσε σε απόσχιση των αμερικανικών δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή της απόφασης είχε επανειλημμένα ανασταλεί με πολιτική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα κλίμα έντονων ανησυχιών στο Κογκρέσο ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να απαιτήσει πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών.



To μήνυμα Τραμπ





Κέρδη και ισορροπίες για το Πεκίνο

Παρότι η συμφωνία εμφανίζεται ως διπλωματική επιτυχία της Ουάσινγκτον, το Πεκίνο διατηρεί κρίσιμα πλεονεκτήματα. Η ByteDance διατηρεί τον έλεγχο του αλγορίθμου, ο οποίος παραμένει εκτός αμερικανικής κυριότητας μέσω μοντέλου αδειοδότησης (licensing), καθώς και το εμπορικό σήμα, τη μορφή και το branding της πλατφόρμας. Έτσι, αποφεύγεται η απώλεια της τεχνολογικής «καρδιάς» του TikTok.

Κινέζοι αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία δημιουργεί ένα πρότυπο («TikTok template») για άλλες κινεζικές εταιρείες, επιτρέποντάς τους να εισέρχονται στην αμερικανική αγορά μέσω αδειοδότησης τεχνολογίας και επενδυτικών σχημάτων, χωρίς πλήρη μεταβίβαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται ενδεικτικά εταιρείες όπως η BYD και η CATL.

Γεωπολιτικό μήνυμα και διαπραγματευτικό χαρτί

Η συμφωνία αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των εύθραυστων ισορροπιών Ουάσινγκτον–Πεκίνου. Για την Κίνα, αποτελεί ένδειξη «ελεγχόμενης συνεργασίας», χωρίς παραχώρηση κρίσιμης τεχνολογίας. Για τις ΗΠΑ, συνιστά πολιτική νίκη με σαφές εσωτερικό ακροατήριο.

Παράλληλα, θεωρείται προάγγελος ευρύτερων διαπραγματεύσεων ενόψει πιθανής επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου οι δύο πλευρές επιδιώκουν αποκλιμάκωση εμπορικών εντάσεων και επαναχάραξη των τεχνολογικών τους σχέσεων.

Σε πολιτικό επίπεδο, η συμφωνία για το TikTok δεν αφορά μόνο μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αποτυπώνει το νέο μοντέλο τεχνολογικής συνύπαρξης ΗΠΑ–Κίνας: συνεργασία όπου είναι αναγκαία, διαχωρισμός όπου είναι στρατηγικά επιβεβλημένος.