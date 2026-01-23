Πέντε ώρες κράτησε η έκτακτη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες που εξέτασε τις διατλαντικές σχέσεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βάζοντας όμως τα όριά τους απέναντι στις απειλές και στον εκφοβισμό. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και θα υπερασπιστεί τον εαυτό της σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ εταίρων και συμμάχων πρέπει να διέπονται από φιλία και σεβασμό», σημείωσε στην αρχική του τοποθέτηση ο Αντόνιο Κόστα.

Τόνισε ότι «η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ». Όπως είπε, μόνο το Βασίλειο της Δανίας και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για τα θέματα που τους αφορούν, με την Ευρώπη να έχει ως πυξίδα τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Ο κύριος Κόστα χαρακτήρισε «θετική» την ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί δασμοί στην Ευρώπη. Για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι «ο στόχος παραμένει η αποτελεσματική σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων».

«Βρισκόμαστε σαφώς σε καλύτερη θέση απ' ό,τι ήμασταν πριν από 24 ώρες», δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε πως «για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προταθεί ο διπλασιασμός της οικονομικής υποστήριξης προς τη Γροιλανδία.

Διαβάστε επίσης: Φορ Ντερ Λάιεν: ΕΕ-ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής

Πηγή: ΡΙΚ