Αφορμή η συζήτηση για αύξηση του κατώτατου μισθού σύνταξης. Αυτό που προτείνει η κυβέρνηση 400€ από 250€ είναι και πάλι εξευτελιστικό για την αντιπολίτευση όταν ο μέσος όρος διαβίωσης είναι τουλάχιστον 800€. Βουλευτές της αντιπολίτευσης μπήκαν στη βουλή με ένα κουτί σαν φέρετρο και μία ταφόπλακα και με πλακάτ που εφιστούσαν την προσοχή στο πρόβλημα της διαβίωσης των συνταξιούχων.

Στα πλακάτ αναγράφονταν συνθήματα, όπως: «Υπάρχουν τόκοι, αλλά όχι για τους συνταξιούχους, υπάρχουν για τους υποστηρικτές, αλλά όχι για τους συνταξιούχους», «Οι συνταξιούχοι δεν θέλουν ελεημοσύνη 1000 λιρών» και «Αφήσατε τους συνταξιούχους να πεινάνε και να ζουν στη μιζέρια».

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η βουλευτής του ΑΚΡ, Ceyda Bölünmez Çankırı, αφαίρεσε τις φωτογραφίες των πλακάτ που είχαν αναρτηθεί στη Γενική Συνέλευση. Μετά από αυτή την παρέμβαση, οι βουλευτές του CHP σηκώθηκαν όρθιοι με τα πλακάτ στα χέρια τους και συνέχισαν να εκφράζουν την αντίδρασή τους.

