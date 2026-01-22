Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επιχείρησε σήμερα από το Νταβός να τοποθετήσει την Τουρκία ως αναντικατάστατο μεσολαβητή σε μια εποχή ρευστότητας, πολέμων και μεταβαλλόμενων συμμαχιών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την τελετή υπογραφής του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπογράμμισε τον ρόλο του νέου σχήματος ως πλατφόρμας συντονισμού και δύσκολης διπλωματικής σύγκλισης.

Όπως ανέφερε: «Καθώς υλοποιούνται αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, θεωρώ ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία τόσο όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια όσο και άλλα ζητήματα».

Ο Φιντάν τόνισε ότι ο Τούρκος πρόεδρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα, επισημαίνοντας τη μετάβαση της σύγκρουσης από το πεδίο των μαχών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα μέρος όπου συναντώνται πολλές χώρες και προσπαθούν να εναρμονίσουν τις διαφορετικές απόψεις τους. Αυτή η εναρμόνιση δεν είναι κάτι εύκολο, φέρνει μαζί της μια πολύ σοβαρή διπλωματική διαπραγμάτευση και αγώνα. Τώρα γινόμαστε μάρτυρες ότι ο αγώνας στο πεδίο μεταφέρεται πλέον στο τραπέζι».

Αναφερόμενος στα πρώτα πρακτικά βήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σημείωσε πως «αυτή τη στιγμή θέσαμε στο τραπέζι το τι είδους πρώτες ενέργειες πρέπει να γίνουν από την επιτροπή που αποτελείται από Παλαιστίνιους που έχουν αρχίσει να εργάζονται. Καθώς υλοποιούνται αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, νομίζω ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία τόσο όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια όσο και άλλα ζητήματα».





Συρία



Περνώντας στο συριακό ζήτημα, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε τη σταθερή θέση της Άγκυρας υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

«Όπως γνωρίζετε, οι εξελίξεις στη Συρία ήταν ουσιαστικά κάποιες πραγματικότητες που επισημαίναμε συνεχώς και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, υπήρχαν κάποια ζητήματα. Εμείς προσπαθούσαμε πάντα να διαδραματίζουμε εποικοδομητικό ρόλο και θα συνεχίσουμε πάλι να το κάνουμε. Η ενότητα και η ακεραιότητα της Συρίας είναι σημαντική για εμάς. Είναι σημαντική πρωτίστως για τους Σύρους, αλλά και για την περιοχή».

Υπενθυμίζοντας τα 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, έκανε λόγο για μια ιστορική ευκαιρία σταθεροποίησης.

«Το να μετατραπεί η Συρία από μια χώρα που εξάγει τρομοκρατία και πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες σε μια χώρα που τώρα ενοποιείται, δέχεται πίσω τους πρόσφυγες της και σταματά την τρομοκρατία είναι πραγματικά ένα θαύμα για την περιοχή μας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία όλων των κοινοτήτων.

«Όλοι πρέπει να είναι περήφανοι για την ταυτότητά τους, αλλά πρέπει επίσης να ενωθούν υπό τη συριακή υπηκοότητα και να προσφέρουν τη δέουσα συνεισφορά στη Συρία».

Νέα παγκόσμια τάξη και win-win



Στρέφοντας το βλέμμα στη διεθνή σκηνή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η «έμπειρη εξωτερική πολιτική» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτρέπει στην Τουρκία να δρα ως δύναμη ισορροπίας, με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα αλλά και τη λογική του αμοιβαίου οφέλους.

Όπως είπε: «Συνεχίζουμε επίσης να ακολουθούμε την αρχή ‘ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους άλλους’. Ούτως ή άλλως, αυτή η αρχή και η ηθική είναι αυτό που ωθεί τους άλλους να μας εμπιστεύονται και να συνεργάζονται μαζί μας».

Περιγράφοντας τη ρευστότητα του διεθνούς περιβάλλοντος αλλά και του ίδιου του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά τις αποφάσεις του, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πριν από δύο ημέρες υπήρχε μια στρατιωτική επιλογή σχετικά με τη Γροιλανδία. Από χθες, ο κ. Τραμπ δήλωσε μετά την ομιλία του ότι ‘δεν θα υπάρξει στρατιωτική επιλογή’. Θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρουμε σε τι θα επιστρέψει σε 6 μήνες. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν θέματα που έχουν φτάσει στο τέλος τους όσον αφορά την παύση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και, κατά συνέπεια, την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Αν συμβεί αυτό, η περιοχή και ο κόσμος θα πάρουν μια άλλη μορφή, αν δεν συμβεί, θα πάρουν μια διαφορετική μορφή».

Κλείνοντας, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε τη φιλοδοξία της Τουρκίας να παραμείνει αξιόπιστος εταίρος και σημείο αναφοράς για χώρες μεσαίας ισχύος.

«Αν δεν ληφθούν υπόψη, θα σας οδηγήσουν σε αστάθεια, αλλά αν τα υπολογίσετε σωστά, θα συνεχίσετε το δρόμο σας χωρίς να υποστείτε ζημιά. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε εποικοδομητικά, προστατεύοντας τόσο την ειρήνη, την ανάπτυξη, την ευημερία και τη σταθερότητα όσο και τα συμφέροντα της χώρας μας. Βλέπουμε επίσης ότι όλο και περισσότερες χώρες που συμμερίζονται αυτή την άποψη επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί μας».

Και κατέληξε με μια φράση που συμπυκνώνει το τουρκικό αφήγημα.

«Η Τουρκία είναι ένας εταίρος, μια χώρα και ένας φίλος που οι απόψεις, η συνεργασία και η φιλία της είναι περιζήτητες σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουν να είναι».



