Καταγγελτικός λόγος, ιδεολογική πόλωση και γεωπολιτική καχυποψία συνθέτουν το αφήγημα που προβάλλει η τουρκική εθνικιστική εφημερίδα ΓενίτΤσαγ, επαναφέροντας με ένταση τη γραμμή περί «διπρόσωπης» τακτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε άρθρο γνώμης, η εφημερίδα εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί συστηματικά το αφήγημα της «κατοχής» για να εξαπατήσει τη διεθνή κοινότητα και να συγκαλύψει εσωτερικά πολιτικά προβλήματα, κατηγορίες διαφθοράς και το αδιέξοδο στο Κυπριακό.

Το κείμενο αμφισβητεί ευθέως τη νομιμοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της ΕΕ, κάνοντας λόγο για «ιστορική αδικία» εις βάρος των Τουρκοκυπρίων και παρουσιάζοντας την ένταξη της Κύπρου ως μονομερή εκπροσώπηση των Ελληνοκυπρίων.

Παράλληλα, η ΓενίτΤσαγ καταγγέλλει την ενίσχυση των εξοπλισμών, τις στρατιωτικές συμφωνίες με ΗΠΑ, Γαλλία και Ισραήλ και τη δημιουργία βάσεων στη νότια Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η ρητορική περί ειρήνης και επανένωσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με μια πρακτική που κατά το άρθρο μετατρέπει το νησί σε στρατιωτικό προγεφύρωμα και την Ανατολική Μεσόγειο σε ζώνη έντασης.

Το άρθρο απορρίπτει την ομοσπονδιακή λύση ως «ιστορική παγίδα» για τους Τουρκοκύπριους και υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες για διεθνείς διασκέψεις εξυπηρετούν την παγίωση του status quo υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Τελικό συμπέρασμα του συντάκτη είναι ότι στην Κύπρο υφίστανται «δύο λαοί, δύο δημοκρατίες και δύο κράτη» και ότι οποιαδήποτε λύση δεν βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη, επαναφέροντας με σαφήνεια τη γραμμή της λύσης δύο κρατών.