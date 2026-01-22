Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός ήταν «πολύ καλή» και ότι το μήνυμά του προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.

Ο Τραμπ μίλησε εν τάχει στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, για την οποία ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι διήρκεσε μία ώρα.

Trump, Zelensky meet behind closed doors for ‘brief one-on-one conversation’ at Davos : ‘It was good’ https://t.co/2A3DsPfXat pic.twitter.com/GaTdYOK0OH — New York Post (@nypost) January 22, 2026

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», είπε ο Τραμπ εξερχόμενος από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Νταβός. «Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της κεκλεισμένων των θυρών συζήτησης με τον Ουκρανό ηγέτη, ωστόσο δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε το νεοσύστατο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace).

Trump says his meeting with Zelenskyy was good. pic.twitter.com/vbNxjaI6DP — Emel Akan (@mlakan) January 22, 2026

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να συναντηθούν στη συνέχεια με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο προσπαθειών για τη μεσολάβηση προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη», δήλωσε ο Τραμπ. «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».

Zelensky is in Davos, heading to a meeting with Trump. https://t.co/y38FPbA2zy pic.twitter.com/bgwzNYyc1E — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 22, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Σχέδιό των ΗΠΑ για τη Γάζα: Λιμάνι, αεροδρόμιο και αφοπλισμός της Χαμάς