Ο Ραφαέλ Τουδάρες, ο γαμπρός του ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, αφέθηκε ελεύθερος νωρίς σήμερα έπειτα από φυλάκιση ενός έτους, δήλωσε η σύζυγος του Τουδάρες στο X.

Ο Τουδάρες, ένας 46χρονος δικηγόρος, συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025 από άνδρες με κουκούλες ενώ πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο στο Καράκας και κατηγορήθηκε, όπως και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι, για τρομοκρατία, κατηγορίες που οι συγγενείς τους λένε ότι είναι ανυπόστατες.

«Έπειτα από 380 ημέρες άδικης, αυθαίρετης κράτησης και έχοντας υποστεί, για περισσότερο από έναν χρόνο, μια απάνθρωπη κατάσταση αναγκαστικής εξαφάνισης, ο σύζυγός μου Ραφαέλ Τουδάρες Μπράτσο επέστρεψε στο σπίτι», έγραψε η Μαριάνα Γκονσάλες ντε Τουδάρες στο X.

Οι Τουδάρες παρέμειναν στη Βενεζουέλα μετά την αναχώρηση του Γκονσάλες Ουρούτια για εξορία στην Ισπανία, έπειτα από την κήρυξη της νίκης του Μαδούρο στις εκλογές της 28ης Ιουλίου 2024.

Ο Γκονσάλες Ουρούτια είχε χαρακτηρίσει «αντίποινα» την καταδίκη του γαμπρού του, ενώ είχε κατηγορήσει τον Νικολάς Μαδούρο για εκλογική νοθεία.

Οι απελευθερώσεις κρατουμένων, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τις αρχές της Βενεζουέλας, προχωράνε με αργό ρυθμό.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Foro Penal, 151 πολιτικοί κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία την απελευθέρωση και των δικών τους ανθρώπων.

Πολλοί συγγενείς κρατουμένων --γνωστών και λιγότερο γνωστών στο ευρύ κοινό-- συγκεντρώνονται και πραγματοποιούν αγρυπνίες έξω από φυλακές ή επισκέπτονται κέντρα κράτησης στην προσπάθεια να ανακαλύψουν πού κρατούνται τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι απελευθερώσεις κρατουμένων ακολουθούν την απαγωγή του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας, την προσαγωγή του σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης με κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία, την ορκωμοσία της αντιπρόεδρου Ντέλσι Ρονδρίγκες ως προσωρινής προέδρου και την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ θα διυλίσουν και θα πουλήσουν έως 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που παρέμειναν στη Βενεζουέλα βάσει των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Μεταξύ των επιφανών προσώπων του παραμένουν φυλακισμένοι είναι ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα και ο δικηγόρος Πέρκινς Ρότσα, αμφότεροι στενοί συνεργάτες της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης και βραβευθείσας με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Φρέντι Σουπερλάνο, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Voluntad Popular, και ο Χαβιέρ Ταρασόνα, διευθυντής μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

