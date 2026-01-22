Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 τοπική ώρα (14.00 ώρα Κύπρου).

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας Σέρχι Νικιφόροφ προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα γίνει στις 13.00 τοπική ώρα και στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα εκφωνήσει ομιλία που είναι προγραμματισμένη για τις 14.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Κύπρου).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters