Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι "η αποκαλούμενη κινεζική απειλή" είναι αβάσιμη, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις του ΝΑΤΟ ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα 'βάλουν ποτέ πόδι' στο νησί.

"Η Κίνα αντιτίθεται στην πρακτική του να κατασκευάζεις κάτι από το τίποτα και του να χρησιμοποιείται η Κίνα ως δικαιολογία για προσωπικά οφέλη", είπε ο Γκουό Σιακούν. ένας εκπρόσωπος του υπουργείου, στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters