Με αιχμή τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και τη Μεσόγειο και τη Λιβύη, η Άγκυρα χαράσσει έναν ενεργειακό οδικό χάρτη για το 2026 που συνδυάζει αμερικανικές συνεργασίες, νέες γεωτρήσεις και αγορά επιπλέον πλωτών γεωτρύπανων, στέλνοντας μήνυμα ότι η τουρκική ενεργειακή στρατηγική προσπαθεί να είναι παρούσα και δεν περιορίζεται ούτε γεωγραφικά ούτε πολιτικά.

Τη στρατηγική κατεύθυνση της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας ανέπτυξε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, μιλώντας στο φιλοκυβερνητικό κανάλι A Χαμπέρ, όπου επιβεβαίωσε ότι οι διεθνείς συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

«Η συμφωνία που συνάψαμε με την Exxon αυτό το μήνα, τον Ιανουάριο, αφορούσε την εξερεύνηση στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και διάφορες περιοχές του κόσμου σε συνεργασία με την Exxon.

Τώρα συνάπτουμε μια παρόμοια συμφωνία με μια άλλη αμερικανική εταιρεία, τη Chevron, και, αν ο Αλλάχ θέλει, η υπογραφή θα πέσει εδώ στην Κωνσταντινούπολη τον Φεβρουάριο.

Αλλά αυτή δεν θα είναι η τελευταία. Θα συνεχίσουμε αυτές τις συμφωνίες με διεθνείς συνεργασίες και την επόμενη περίοδο. Και, αν ο Αλλάχ το θέλει, θα ενημερώσουμε το λαό μας σχετικά με τα συγκεκριμένα έργα που αφορούν αυτές τις συνεργασίες. Θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένα έργα όπως ‘ξεκινήσαμε την εξερεύνηση σε αυτόν τον τομέα’, ‘εξερευνούμε’ ή ‘θα εξερευνήσουμε’ με την Exxon ή την Chevron, οπουδήποτε στον κόσμο, αν ο Θεός το θέλει, μέσα σε αυτό το έτος».

Λιβύη, Ιράκ και Συρία στο ενεργειακό κάδρο

Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η Άγκυρα εξετάζει συγκεκριμένα πεδία δράσης σε περιοχές με γεωπολιτικό βάρος, με τη Λιβύη να ξεχωρίζει.

«Καθόμαστε και εργαζόμαστε πάνω στις συμφωνίες που έχουμε συνάψει με αυτές τις εταιρείες. Για παράδειγμα, εργαζόμαστε πάνω στο τί μπορούμε να κάνουμε μαζί στη Λιβύη ή στο Ιράκ και ίσως στο εγγύς μέλλον πάνω στο τί μπορούμε να κάνουμε στη Συρία. Διεξάγουμε ήδη διαβουλεύσεις επ’ αυτού».

Νέα γεωτρύπανα για τη Μεσόγειο

Ο ενεργειακός σχεδιασμός συνοδεύεται και από την ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων, με στόχο την ταυτόχρονη παρουσία σε Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειο και άλλες περιοχές.

«Προγραμματίζουμε (να στείλουμε) το γεωτρύπανο Γιλντιρίμ στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά από την άλλη πλευρά, σε πρώτο στάδιο, χρειαζόμαστε κι άλλο ένα γεωτρύπανο για να πραγματοποιήσουμε γεωτρήσεις στη Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές. Για αυτό, το Τσαγρί Μπέη εντάχθηκε στο στόλο μας και, Αλλάχ θέλοντος, θα στείλουμε το Τσαγρί Μπέη στην πρώτη του αποστολή από το Τασουτζού στη Σομαλία το Φεβρουάριο.

Όμως, στο μέλλον, μπορεί να υπάρξει ανάγκη και στη Λιβύη, μπορεί και σε άλλα μέρη, μπορεί και στη Μεσόγειο. Επομένως, ίσως προστεθούν νέα πλοία στο στόλο μας. Όμως, ο σχεδιασμός αυτού του εγχειρήματος απαιτεί σοβαρή οικονομική σκοπιμότητα, σοβαρό λογιστικό σχεδιασμό και πραγματοποιείται με βάση έναν καλά μελετημένο σχεδιασμό», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, προαναγγέλλοντας για το 2026 έναν πολυεπίπεδο ενεργειακό σχεδιασμό, όπου η Μεσόγειος και η Λιβύη λειτουργούν όχι μόνο ως ενεργειακά πεδία, αλλά και ως γεωπολιτικοί πολλαπλασιαστές ισχύος.