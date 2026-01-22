Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αρχές στη Όρος Μαουγκανουί, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Νέας Ζηλανδίας, μετά από ισχυρή κατολίσθηση που έπληξε κατασκήνωση στην περιοχή. Διασώστες που επιχειρούν στο σημείο αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ζωής, ενώ αρκετά άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της χώρας, Μαρκ Μίτσελ, επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκεται τουλάχιστον ένα μικρό κορίτσι, γεγονός που εντείνει την αγωνία των συγγενών και των σωστικών συνεργείων.





Eyewitness video from New Zealand shows the aftermath of a powerful landslide that damaged homes, roads, and infrastructure as emergency crews search for possible victims and assess the risk of further slides after heavy rain. #NewZealand #Landslide #EyewitnessVideo pic.twitter.com/HI8BdY06eA — APT News (@APT__News) January 22, 2026

Παράλληλα, δεύτερη κατολίσθηση σημειώθηκε στη γειτονική περιοχή Παπαμόα, όπου ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμη παραμένουν αγνοούμενοι.

Η ευρύτερη περιοχή του Μπέι οφ Πλέντι δοκιμάζεται τις τελευταίες ημέρες από σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Τουρίστας που κατάφερε να σωθεί περιέγραψε ότι αναγκάστηκε να τρέξει για να ξεφύγει από τον όγκο της λάσπης, δηλώνοντας ότι ακόμη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει τροχόσπιτα αναποδογυρισμένα και χώρους αναψυχής πλημμυρισμένους με θολά νερά.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της χώρας Κρίστοφερ Λάξον ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη συμμετοχή του στις ετήσιες εκδηλώσεις Ρατάνα, προκειμένου να επισκεφθεί τις περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Ρατάνα Πα και τιμούν τη γέννηση του Ταχουπότικι Ουίρεμου Ρατάνα, αποτελώντας παραδοσιακά την άτυπη έναρξη του πολιτικού έτους.

Οι έρευνες συνεχίζονται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει αυξημένος.