Στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εκμεταλλεύθηκε την πλατφόρμα για να υπερασπιστεί με παρρησία και ιδεολογική ένταση τις πολιτικές του και τις ιδέες του γύρω από τον λιμπερταριανισμό, την οικονομική ελευθερία και τον ρόλο του κράτους.

Ο λόγος του Μιλέι, που έγινε αντικείμενο σχολιασμού σε διεθνή μέσα, είχε ως κεντρικό άξονα την ιδέα ότι ο κόσμος, και ειδικά η Δύση, πρέπει να επανέλθει στις θεμελιώδεις αρχές της πολιτισμικής και φιλοσοφικής παράδοσης που την γέννησαν. Σε αυτήν την αφήγηση, ο πρόεδρος της Αργεντινής δεν περιορίστηκε στις τεχνοκρατικές οικονομικές θέσεις, αλλά ανέδειξε ένα πολιτισμικό αφήγημα που πηγάζει από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την θεωρεί ως αναπόσπαστο θεμέλιο της σύγχρονης έννοιας της ελευθερίας.

«Η Αμερική θα γίνει ο φάρος φωτός που θα ανάψει ξανά ολόκληρη τη Δύση», είπε, προσθέτοντας ότι αυτός ο ρόλος συνδέεται με την «επίδειξη ευγνωμοσύνης προς τις βάσεις της φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων, του ρωμαϊκού δικαίου και των ιουδαιο-χριστιανικών αξιών».





🇦🇷 MILEI: IN 2026, THE WORLD AWAKENED TO LIBERTY, WITH THE U.S. LEADING THE WAY



"2026 is the year in which I bring you good news.



The world has begun to awaken.



The best proof of this is what is happening in the Americas with the rebirth of the ideas of liberty.



Therefore,








