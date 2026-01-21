Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ότι έχει διαμορφωθεί πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, προσθέτοντας πως δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που ήταν προγραμματισμένοι να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει διαμορφώσει πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας που, όπως είπε, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία, την οποία συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σημαίνει πως δεν θα επιβληθούν νέοι δασμοί σε ευρωπαϊκές χώρες που είχαν αντιταχθεί στις φιλοδοξίες του για προσάρτηση του αρκτικού νησιού.

«Με βάση μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αν αυτή η λύση ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμυντικό σύστημα Golden Dome, τονίζοντας ότι η Γροιλανδία θα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξή του.

Τέλος, είπε ότι τις διαπραγματεύσεις θα αναλάβουν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδροςΤσέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr