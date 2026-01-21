ΗΣαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ινδονησία, το Πακιστάν και το Κατάρ αποδέχθηκαν τις προσκλήσεις για να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του σαουδαραβικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία περιλαμβάνονται και το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι κάθε χώρα θα υπογράψει τα έγγραφα προσχώρησης σύμφωνα με τις εθνικές νομικές διαδικασίες.

Ο Τραμπ έχει απευθύνει προσκλήσεις σε δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του, η οποία, όπως λέει, στοχεύει στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκφράζουν ανησυχίες ότι το εγχείρημα ενδέχεται να υπονομεύσει τον ρόλο του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

