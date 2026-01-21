Τα πολύτιμα μέταλλα σημειώνουν άνοδο, οι μετοχές υποχωρούν και οι κίνδυνοι για το δολάριο εντείνονται, καθώς ξεδιπλώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-ΕΕ για τη Γροιλανδία. Ο χρυσός εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, ξεπερνώντας τα $4.800 ανά ουγγιά, καθώς οι ηγέτες στο Νταβός αναμένουν την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην ελβετική σύνοδο.





Ενώ η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συγκρούονται για τα σχέδια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, το πολύτιμο μέταλλο έχει αυξηθεί πάνω από 2%, με τους επενδυτές να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο για τα χρήματά τους εν μέσω ανανεωμένων απειλών για δασμούς. Οι τιμές του αργύρου, στο μεταξύ, σημείωσαν άνοδο 0,44% στα $95,055.

«Θα το μάθετε», είπε ο Τραμπ την Τρίτη όταν ρωτήθηκε μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ δεν απέκλεισαν στρατιωτική επέμβαση και προτείνουν επιπλέον δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του για το νησί.

Μετά από ένα 2025 με αλλεπάλληλα ρεκόρ, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την πορεία του χρυσού το 2026, καθώς τα αμερικανικά επιτόκια υποχωρούν, το δολάριο αποδυναμώνεται και οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να ενισχύουν τα αποθέματα χρυσού τους.

Όταν το δολάριο υποχωρεί σε αξία, ο χρυσός γίνεται σχετικά φθηνότερος για τους ξένους αγοραστές και έτσι αυξάνονται η ζήτηση και οι τιμές.

Τα χαμηλά αμερικανικά επιτόκια αυξάνουν επίσης την ελκυστικότητα του χρυσού σε σχέση με τα τοκοφόρα επενδυτικά προϊόντα, καθώς οι επενδυτές δεν υστερούν σημαντικά αν προτιμήσουν το μέταλλο αντί για επενδύσεις όπως τα ομόλογα.

Πηγή: euronews.gr