Ο Τραμπ κατευθύνεται προς το Νταβός για να συναντήσει διεθνείς ηγέτες, αφού δήλωσε ότι έχει «πολλές συναντήσεις προγραμματισμένες για τη Γροιλανδία»

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, Air Force One, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, στην Ελβετία. Πρώτη «στάση» σήμερα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι η συνάντηση με επιχειρηματικούς ηγέτες, πριν προχωρήσει σε ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός αργότερα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει «πολλές συναντήσεις προγραμματισμένες για τη Γροιλανδία».

Το ταξίδι του Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ καθυστέρησε νωρίτερα, αφού το Air Force One αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω ενός «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να φτάνει στο Νταβός με τους «νέους κανόνες» που θέλει να επιβάλει στον κόσμο, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας είναι έτοιμο να αντιδράσει.

Ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει δασμούς 10% σε «όλα τα προϊόντα» που εισάγονται από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, εάν αντιταχθούν στην πρότασή του για την εξαγορά της Γροιλανδίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, και απάντησε: «Θα το μάθετε».

«Το πιο επικίνδυνο λάθος σχετικά με τη Γροιλανδία είναι να πιστεύει κανείς ότι αφορά τη Γροιλανδία»

Το πιο επικίνδυνο λάθος σχετικά με το «Γροιλανδία» είναι να πιστεύει κανείς ότι το όλο ζήτημα αφορά τη Γροιλανδία, αναφέρει σε μακροσκελή ανάλυσή του στο X ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδρυτής της Lux Capital Τζος Γουλφ. Κατά την ανάλυσή του, δεν πρόκειται για μια διπλωματική αντιπαράθεση, μια ιδιοτροπία ή μια επιστροφή στον ιμπεριαλισμό του 19ου αιώνα, αλλά για μια συνειδητή και δομημένη στρατηγική ισχύος.

Σύμφωνα με τον Γουλφ, αυτό που εμφανίζεται ως χαοτική διαπραγμάτευση ακολουθεί το κλασικό μοτίβο Τραμπ: αρχική ακραία απαίτηση, κλιμάκωση, διεθνής αγανάκτηση και στη συνέχεια μετατόπιση του πλαισίου σε μια «λογική» οικονομική πρόταση. Η ρητορική περί χρήσης βίας λειτουργεί ως μοχλός πίεσης, ώστε η συζήτηση να μετατραπεί από ζήτημα κυριαρχίας σε οικονομικό παζάρι.

Ο πραγματικός στόχος, τονίζει, δεν είναι το έδαφος αλλά οι σπάνιες γαίες της νότιας Γροιλανδίας, κρίσιμες για την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ. Χημικά στοιχεία όπως το δυσπρόσιο και το τέρβιο είναι απαραίτητα για μαχητικά, πυραυλικά συστήματα και υποβρύχια, ενώ η Κίνα ελέγχει σήμερα πάνω από το 90% της παγκόσμιας επεξεργασίας τους. Η «αγορά» της Γροιλανδίας ισοδυναμεί, κατά τον Γουλφ, με προσάρτηση εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, ο Γουλφ συνδέει το θέμα με δασμούς κατά ευρωπαϊκών χωρών, οικονομική πίεση και υβριδικές ενέργειες στη Βαλτική, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τρία μέτωπα ενός ενιαίου γεωπολιτικού σχεδίου. Το συμπέρασμά του είναι σαφές: οι κανόνες και το διεθνές δίκαιο υποχωρούν μπροστά στη σκληρή ισχύ, και η μάχη δεν αφορά τις αρχές, αλλά τον έλεγχο των πόρων που θα καθορίσουν την επόμενη γενιά στρατιωτικής υπεροχής.

Ο Τραμπ θα εστιάσει την ομιλία του στο Νταβός στο σύνθημα «America First»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα εστιάσει την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός στο σύνθημα «America First» (σ.σ. Πρώτα η Αμερική), με πιθανές αναφορές στη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα, όπως ανέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Τραμπ θα συζητήσει επίσης για το «Συμβούλιο της Ειρήνης» και θέματα που αφορούν την ηγεμονία στο δυτικό ημισφαίριο.

Παράλληλα, η Ντέλσι Ροντρίγκες αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, δεν υπάρχουν επί του παρόντος προγραμματισμένες συναντήσεις ή συζητήσεις στο πλαίσιο αυτού του ταξιδιού.

Στάρμερ: Δεν θα ενδώσω στις πιέσεις Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα ενδώσει» στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου, διαμηνύοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Γροιλανδία απέναντι στην επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να καταλάβει αυτό το υπό δανική κυριαχία νησί της Αρκτικής.

«Δεν θα ενδώσω. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα κάνει συμβιβασμούς στις αρχές και τις αξίες του και στο μέλλον της Γροιλανδίας υπό την απειλή δασμών», δήλωσε ο Στάρμερ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Trump arrives in Switzerland for World Economic Forum. pic.twitter.com/1cvn2Lsj5s — Clash Report (@clashreport) January 21, 2026

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις Τραμπ αναφορικά με τη συμφωνία του Λονδίνου να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο είχαν ως σχέδιο να ασκήσουν πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη Γροιλανδία.

Προχθές ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το σχέδιο της Βρετανίας να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αποτελεί «πράξη απόλυτης αδυναμίας», προσθέτοντας ότι είναι «ακόμη ένας στον πολύ μακρύ κατάλογο λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία» από τις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παράλληλα τόνισε ότι η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν θα επισκεφθεί τη Βρετανία αύριο Πέμπτη για συνομιλίες.

