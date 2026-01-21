Σαφές μήνυμα για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και τη στρατηγική σημασία της Ευρώπης, της Αρκτικής και της Ουκρανίας έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Ο Ρούτε συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο «Μπορεί η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της;», στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ.

«Το ΝΑΤΟ αφορά και την ασφάλεια των ΗΠΑ»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμμαχία δεν αφορά μόνο την άμυνα της Ευρώπης, αλλά και την ίδια την αμερικανική ασφάλεια. Όπως είπε, για την ασφάλεια των ΗΠΑ απαιτούνται «μια ασφαλής Αρκτική, ένας ασφαλής Ατλαντικός και μια ασφαλής Ευρώπη», υπογραμμίζοντας τον διατλαντικό χαρακτήρα της Συμμαχίας.

Η Αρκτική στο επίκεντρο ανησυχίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αρκτική, σημειώνοντας ότι τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ έχουν δίκιο να επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας στην περιοχή. Όπως είπε, οι θαλάσσιοι διάδρομοι ανοίγουν σταδιακά, ενώ η Κίνα και η Ρωσία ενισχύουν ολοένα και περισσότερο την παρουσία και τη δραστηριότητά τους στην Αρκτική, δημιουργώντας νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.





NATO's Rutte:



Trump is right. We must protect the Arctic from Russian and Chinese influence. pic.twitter.com/sSzwDUUxAr — Clash Report (@clashreport) January 21, 2026

«Αδιανόητο ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ»

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως «την ισχυρότερη χώρα στον κόσμο», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρός τους αποτελεί τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου. Όπως δήλωσε, «δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ένα ΝΑΤΟ στο οποίο ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του», απορρίπτοντας έμμεσα σενάρια αποστασιοποίησης της Ουάσιγκτον από τη Συμμαχία.

Πρώτη προτεραιότητα η Ουκρανία

Αναφερόμενος στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να παραμείνει η απόλυτη προτεραιότητα. Όπως τόνισε, η έκβαση του πολέμου είναι κρίσιμη τόσο για την ασφάλεια της Ευρώπης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι μόνο αφού διασφαλιστεί αυτό, μπορούν να συζητηθούν άλλα ζητήματα.

Σιωπή για τη Γροιλανδία

Σε ερώτηση για τη Γροιλανδία, ο Ρούτε αποκάλυψε ότι γίνονται παρασκηνιακές επαφές και επεξεργασίες, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος, αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια.



