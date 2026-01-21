Το Κόσοβο δήλωσε σήμερα ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο "Συμβούλιο Ειρήνης" του Αμερικανού προέδρου.

«Αισθάνομαι βαθιά τιμή από την προσωπική πρόσκληση του Προέδρου να εκπροσωπήσω τη Δημοκρατία του Κοσόβου ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, στέκοντας δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες στην αναζήτηση ενός ασφαλέστερου κόσμου», έγραψε στην πλατφόρμα X η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι.

«Η Αμερική βοήθησε να επέλθει η ειρήνη στο Κόσοβο. Σήμερα, το Κόσοβο στέκεται σταθερά ως σύμμαχος της Αμερικής, έτοιμο να βοηθήσει να προχωρήσει αυτή η ειρήνη».

Το Κόσοβο του 1,6 εκατομμυρίου κατοίκων είναι στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστήριξαν την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters