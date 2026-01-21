Στην κατάληψη ενός ακόμη τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Καραϊβική, δίνοντας στη δημοσιότητα και το σχετικό βίντεο από την επιχείρηση.

Πρόκειται για την έβδομη σύλληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Διοίκησης αρμόδιας για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom) στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το δεξαμενόπλοιο «λειτούργησε σε αντίθεση με την καθιερωμένη καραντίνα του Προέδρου Τραμπ για τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις στην Καραϊβική» και ότι η ενέργεια «καταδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι το μόνο πετρέλαιο που θα εξέρχεται από τη Βενεζουέλα θα είναι πετρέλαιο που θα συντονίζεται σωστά και νόμιμα».

Σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, το Sagitta είναι πλοίο με σημαία Παναμά και ανήκει στην Sunne Co Limited, η οποία κατέχει επίσης πολλά άλλα πλοία που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Φέρεται να ήταν μέρος ενός σκιώδους στόλου πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από χώρες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις, όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Βενεζουέλα, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: cnn.gr