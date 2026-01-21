Σε εξέλιξη βρίσκονται επαφές μεταξύ της τουρκική κρατικής εταιρείας TPAO και του αμερικανικού ενεργειακού ομίλου Chevron, με αντικείμενο πιθανή συνεργασία σε έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρεται, οι συνομιλίες περιλαμβάνουν σεισμικές έρευνες και γεωτρητικές δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να έχουν προσδιοριστεί τα συγκεκριμένα πεδία στα οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί η συνεργασία. Πηγές που μίλησαν στο Bloomberg ανέφεραν ότι οι επαφές εντάσσονται στη στρατηγική της Άγκυρας για αύξηση της εγχώριας ενεργειακής παραγωγής μέσω συνεργασιών με διεθνείς ενεργειακούς ομίλους.

Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη σε περιοχές όπως η Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στο Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία, ενώ η Chevron διαθέτει παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, με επιχειρησιακή δραστηριότητα κυρίως ανοικτά του Ισραήλ και της Κύπρου.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται κινήσεις ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο η TPAO είχε καταλήξει σε συμφωνία με την ExxonMobil για κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας ή την TPAO. Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε στο Bloomberg ότι η εταιρεία «διαθέτει παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής και αξιολογεί διαρκώς νέες ευκαιρίες», αποφεύγοντας να σχολιάσει συγκεκριμένες εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, η TPAO συνεχίζει την επέκταση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων της και έχει ανακοινώσει σχέδια ενίσχυσης της χρηματοδότησής της, μεταξύ άλλων μέσω έκδοσης ισλαμικού ομολόγου έως 4 δισ. δολαρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ