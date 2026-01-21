Αντιμέτωπη με κυκλώνα Χάρι βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Σικελία, με τις αρχές να θέτουν το νησί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, όπως και την Σαρδηνία.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις πλημμύρισαν πολλές περιοχές ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλέσαν «τσουνάμι», με τεράστια αφρισμένα κύματα να «καταπίνουν» δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Powerful storm surge hits Letojanni, Sicily, Italy 🇮🇹 (20.01.2026)pic.twitter.com/6ZHi3QFWEA — Disaster News (@Top_Disaster) January 20, 2026

Βίντεο, που δημοσιεύτηκαν στο X την Τρίτη, δείχνουν την μανία του κυκλώνα Χάρι, που σάρωσε την κεντρική Μεσόγειο.

IMPRESIONANTE!

🌀

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 20, 2026

Συνολικά, 190 άτομα απομακρύνθηκαν από παραθαλάσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία, λόγω των ξαφνικών πλημμυρών, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται και τις επόμενες ώρες.