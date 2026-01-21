Ο 5ος γύρος των συναντήσεων Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

Ο 5ος γύρος των συναντήσεων Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υπό την προεδρία του υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβη Μποζάι, και της υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, πρέσβειρας Παπαδοπούλου.

Σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εξωτερικών αναφέρεται ότι ο 5ος γύρος των συναντήσεων του Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ των αντιπροσωπειών με επικεφαλής τον Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι και την Ελληνίδα ομόλογό του Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις για διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων και εξετάστηκαν οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα από την προηγούμενη συνάντηση πολιτικού διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπου συζητήθηκαν οι προετοιμασίες για την 6η σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ), η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία την προσεχή περίοδο, τα μέρη επαναβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την ενίσχυση της διμερούς και διεθνούς συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή θέματα.

