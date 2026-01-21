Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (…) αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμμετέχει ως μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης», επεσήμανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του και το Αζερμπαϊτζάν αποδέχθηκε την πρόταση του Τραμπ.

«Το Αζερμπαϊτζάν, όπως πάντα, είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά στη διεθνή συνεργασία, την ειρήνη και τη σταθερότητα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Το Αζερμπαϊτζάν βρισκόταν σε πόλεμο με την Αρμενία επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αναφορικά με το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι δύο χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο ειρηνευτική συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ήδη ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν έχει δηλώσει ότι θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε αρχικά σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ωστόσο, το σχέδιο της «χάρτας» του Συμβουλίου που παρουσίασε ο Τραμπ του δίνει πολύ εκτεταμένες εξουσίες και αποκαλύπτει ότι η πρωτοβουλία επιδιώκει να έχει ευρύτερη αποστολή συμβάλλοντας στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters