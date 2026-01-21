Στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ παρουσίασε μια ωμή και ρεαλιστική αποτίμηση της διεθνούς κατάστασης, κάνοντας λόγο για «ρήξη» και όχι απλή μετάβαση της παγκόσμιας τάξης. Όπως τόνισε, η εποχή της λεγόμενης «διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες» έχει ουσιαστικά τελειώσει, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν πλέον την οικονομική διασύνδεση, το εμπόριο και τους δασμούς ως εργαλεία πίεσης και εξαναγκασμού.

Ο Κάρνεϊ υποστήριξε ότι οι μεσαίες δυνάμεις, όπως ο Καναδάς, δεν είναι ανίσχυρες, αρκεί να πάψουν να «ζουν μέσα στο ψέμα», μια αναφορά στο γνωστό δοκίμιο του Βάτσλαβ Χάβελ. Κάλεσε χώρες και επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα όπως είναι και να σταματήσουν να προσποιούνται ότι το παλιό σύστημα λειτουργεί ακόμη.

Κατά τον Καναδό πρωθυπουργό, η απάντηση δεν βρίσκεται ούτε στην παθητική προσαρμογή ούτε σε έναν κόσμο «φρουρίων», αλλά στη συλλογική δράση των μεσαίων δυνάμεων. Τόνισε ότι η στρατηγική αυτονομία είναι αναγκαία, σε ενέργεια, τρόφιμα, κρίσιμα ορυκτά, άμυνα και εφοδιαστικές αλυσίδες — αλλά μπορεί και πρέπει να οικοδομηθεί από κοινού, ώστε να μειωθεί το κόστος και ο κατακερματισμός.

Παρουσιάζοντας τη νέα καναδική στρατηγική, ο Κάρνεϊ μίλησε για «ρεαλισμό βασισμένο σε αξίες»: προσήλωση στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνδυασμό με πραγματισμό στις διεθνείς σχέσεις. Ο Καναδάς, όπως είπε, επενδύει στη δική του ισχύ — από την οικονομία και την ενέργεια μέχρι την άμυνα — ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τις διεθνείς του συνεργασίες σε Ευρώπη, Ασία, Αρκτική και πέραν αυτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αρκτική και τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ξεκάθαρα τη στήριξη του Καναδά στο δικαίωμα της Γροιλανδίας και της Δανίας να καθορίζουν το μέλλον τους, καθώς και την ακλόνητη δέσμευση της χώρας του στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Κλείνοντας, ο Κάρνεϊ τόνισε ότι «η παλιά τάξη δεν επιστρέφει» και πως η νοσταλγία δεν αποτελεί στρατηγική. Αντίθετα, κάλεσε τις μεσαίες δυνάμεις να πουν την αλήθεια για τον κόσμο όπως είναι, να χτίσουν ισχύ στο εσωτερικό τους και να δράσουν συλλογικά. «Οι ισχυροί έχουν τη δύναμή τους», είπε, «αλλά εμείς έχουμε την ικανότητα να πάψουμε να προσποιούμαστε και να οικοδομήσουμε κάτι καλύτερο».



