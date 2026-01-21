Το αεροσκάφος στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να ταξιδέψει στο Νταβός αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή χθες Τρίτη, εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό τον χιονοδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου ο ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Air Force One turned around en route to Switzerland and is heading back to the U.S. with the president aboard due to “minor electrical issue,” the White House says



Trump will board another plane and then continue on to Davos pic.twitter.com/F9jH2vB1Xa — Marc Caputo (@MarcACaputo) January 21, 2026

Το Air Force One--η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους--βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεφε πριν από λίγο στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, προληπτικά, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ. Ο κ. Τραμπ και η συνοδεία του αναμενόταν να αλλάξουν αεροσκάφος και να αναχωρήσουν ξανά για τις ελβετικές Άλπεις.

President Donald J. Trump has boarded a C-32A with the 89th Airlift Wing at Joint Base Andrews, now going by the callsign Air Force One, and has once again departed the United States bound for the 56th Annual Summit of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland. pic.twitter.com/Oxd1y6PXvZ — OSINTdefender (@sentdefender) January 21, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ αναχωρεί ξανά για το Νταβός αφού άλλαξε αεροσκάφος

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνοδεία του αναχώρησαν--για δεύτερη φορά--για το Νταβός σήμερα, αφού πρώτο αεροσκάφος χρειάστηκε να κάνει αναστροφή λόγω τεχνικών προβλημάτων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από την αμερικανική αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, με δεύτερο αεροσκάφος, καθώς το πρώτο υποχρεώθηκε να επιτρέψει έπειτα από περίπου 90 λεπτά πτήσης εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η δεύτερη απογείωση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (σ.σ. 07:00 ώρα Κύπρου), με άλλα λόγια η καθυστέρηση του ταξιδιού στην Ελβετία σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δυο ώρες.

