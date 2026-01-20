Η Τουρκία στηρίζει τη συμφωνία της 18ης Ιανουαρίου μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και το YPG (Κούρδοι Συρίας), παρά τις επιφυλάξεις της, στο πλαίσιο πολιτικής επιλογής υπέρ της σταθερότητας, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Anadolu και στο TRT, ο Φιντάν ανέφερε ότι, όπως και στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου, η Άγκυρα δίνει προτεραιότητα στην ύπαρξη και εφαρμογή της συμφωνίας, θέτοντας τις επιμέρους ενστάσεις της σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε επίσης τη σημασία του διατάγματος που εξέδωσε ο Σύριος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σαράα, σημειώνοντας ότι συμβάλλει στην κατοχύρωση πολιτιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων Κούρδων πολιτών.

Ο Φιντάν εξέφρασε, παράλληλα, έντονη ανησυχία για τις ενέργειες του YPG αναφορικά με την απελευθέρωση κρατουμένων της Daesh. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας χαρακτήρισε την εξέλιξη «σοβαρή παραβίαση ασφάλειας», επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των κρατουμένων συνελήφθη εκ νέου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, προβλέπεται εκεχειρία και πλήρης ενσωμάτωση των δυνάμεων SDF/YPG στους κρατικούς θεσμούς της Συρίας, αποχώρηση των ένοπλων σχηματισμών ανατολικά του Ευφράτη και παράδοση του διοικητικού και ασφαλείας ελέγχου σε περιοχές όπως η Ράκα και το Ντέιρ εζ-Ζορ στη Δαμασκό.

Πηγή: ΚΥΠΕ