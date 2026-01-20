Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, προειδοποίησε ότι ο πληθυσμός και οι τοπικές αρχές του νησιού της Αρκτικής θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής, ακόμη κι αν παραμένει ένα απίθανο σενάριο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις απειλές κατά της χώρας.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο Νίλσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στην Αρκτική και έντονων αντιδράσεων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στις αμερικανικές τοποθετήσεις για τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Δανίας, με καθεστώς ευρείας αυτονομίας.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ, πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ανήρτησε στο Truth Social μια φωτογραφία δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να καταλαμβάνουν τη Γροιλανδία.

Διαβάστε επίσης: Τα βλέμματα στραμμένα στο Νταβός - Τι μπορεί να αλλάξει