Καθώς βλέπει τους αντιπάλους της —με πρώτη την Ελλάδα— να εδραιώνουν σχέσεις με αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς, η Τουρκία επιχειρεί να μη μείνει εκτός παιχνιδιού, προσεγγίζοντας τους ίδιους παίκτες, ώστε να μη δημιουργηθεί γεωπολιτικό και ενεργειακό κενό εις βάρος της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μετά τη συμφωνία της με την Exxon Mobil Corp., η Τουρκία βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron Corp. για κοινές δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εάν η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση οριστικοποιηθεί, η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (ΤPΑΟ) και η Chevron θα διεξάγουν από κοινού σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί σε ποια έργα και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές θα συνεργαστούν οι δύο πλευρές.

Η παρουσία της ΤPΑΟ και το αποτύπωμα της Chevron

Η Chevron εξερευνά κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος στις συνομιλίες.

Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε στο Bloomberg: «Η Chevron διαθέτει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο εξερεύνησης και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες. Ως θέμα πολιτικής, δεν σχολιάζουμε εμπορικά θέματα».

Το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε στο αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό, ενώ και η ΤPΑΟ δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Το προηγούμενο με την ExxonMobil

Υπενθυμίζεται ότι η ΤΡΑΟ υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με την ESSO Exploration International Limited, θυγατρική της ExxonMobil, για τον εντοπισμό νέων περιοχών εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και άλλων πιθανών διεθνών κοιτασμάτων.

Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τις συνομιλίες με τη Chevron, αποτυπώνει τη στρατηγική της Άγκυρας να παραμείνει παρούσα στο ενεργειακό γήπεδο της Μεσογείου και να μην αφήσει το πεδίο ελεύθερο στους ανταγωνιστές της.

