Η ρωσική Άπω Ανατολή είχε θαφτεί σήμερα κάτω από μέτρα χιονιού λόγω της πιο σφοδρής χιονόπτωσης των τελευταίων 60 ετών καθώς ο χειμώνας σαρώνει την Ασία, προκαλώντας χιονόστρωση στη Σανγκάη και καθηλώνοντας στο έδαφος αεροσκάφη στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιαπωνίας.

Το κύμα ψύχους προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές σε όλη την περιοχή, κλείνοντας αυτοκινητοδρόμους στην Κίνα, εγκλωβίζοντας επιβάτες σε αεροδρόμια της Ιαπωνίας και παραλύοντας τμήματα της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Επιστήμονες δήλωσαν ότι ο καιρός συνδέεται με κύματα ψυχρού αέρα που έρχονται από την Αρκτική, κάτι που επηρεάζει ταυτόχρονα την ανατολική Ρωσία και την Ασία, και ενός δεύτερου, που επηρεάζει την ανατολική Ευρώπη.

«Έχεις αυτές τις δύο ταυτόχρονες εισβολές ψυχρού αέρα που έρχονται από την Αρκτική λόγω κυμάτωσης του αεροχειμμάρου», δήλωσε ο κλιματολόγος Θίοντορ Κίπινγκ, αναφερόμενος στα ρεύματα αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα που καθορίζουν τα καιρικά μοτίβα.

«Ο αρκτικός πολικός στρόβιλος, που είναι αυτές οι τεράστιες μάζες ψυχρού αέρα που κυκλοφορούν στην Αρκτική, είναι σχετικά αδύναμος αυτή τη στιγμή και αυτό σημαίνει ότι κινεί τον αεροχείμαρρο με μικρότερη ένταση και αυτό οδηγεί στην κάθοδο κυμάτων ψυχρού αέρα από την Αρκτική», δήλωσε ο Κίπινγκ, ερευνητής ακραίων καιρικών φαινομένων για το World Weather Attribution στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Imperial College του Λονδίνου.

ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

Στη χερσόνησο Καμτσάκτα στη ρωσική Άπω Ανατολή, οι σφοδρές χιονοθύελλες απέκλεισαν τις εισόδους κτιρίων και έθαψαν αυτοκίνητα, καθώς σε κάποιες περιοχές έπεσαν πάνω από 2 μέτρα χιονιού το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου, ύστερα από 3,7 μέτρα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με μετεωρολογικούς σταθμούς.

Κάποια οχήματα ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένα με χιόνι, άλλα με τετρακίνηση πάσχιζαν να κινηθούν ή ήταν εντελώς ακινητοποιημένα, ενώ οι κάτοικοι έσκαψαν στενούς διαδρόμους μέσα στο χιόνι για να φθάσουν στην είσοδο των πολυκατοικιών τους. Στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, που βρίσκεται περίπου 6.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, κάτοικοι τράβηξαν βίντεο ενώ περπατούσαν πάνω σε σωρούς από χιόνι στο ίδιο ύψος με τους φωτεινούς σηματοδότες κυκλοφορίας.

ΣΠΑΝΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΝΓΚΑΗ

Το ίδιο σύστημα κινήθηκε νοτίως σαρώνοντας την Κίνα, όπου κύμα χαμηλών θερμοκρασιών έφερε σπάνιες χιονοπτώσεις στην Σανγκάη και οι αρχές προειδοποίησαν ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες μπορεί να διαρκέσουν για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Η τελευταία φορά που η πόλη αυτή στις ανατολικές ακτές της Κίνας είχε σφοδρή χιονόπτωση ήταν τον Ιανουάριο του 2018.

«Ήταν η πρώτη φορά που είδα τέτοια χιονόπτωση στη Σανγκάη», δήλωσε ο 23χρονος φοιτητής Λι Μενγκ.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό αποτελεί απότομη μεταβολή από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Σανγκάη κατέγραψε ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περίπου 20 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να ανθίσουν κάποια δέντρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο καιρός φαίνεται μάλλον περίεργος φέτος», δήλωσε ο 30χρονος Γιου Σιν, κάτοικος της Σανγκάης. «Την περασμένη εβδομάδα, ήταν πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν και άρχισε να χιονίζει. Γενικά, οι διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες είναι αρκετά σημαντικές, άρα κάποιοι μπορεί να μην νιώθουν πολύ καλά».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Στην Ιαπωνία, ισχυροί άνεμοι και σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις στη βορειοδυτικές ακτές, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις και να επηρεαστούν δημοφιλείς περιοχές για σκι στην καρδιά του χειμώνα.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι σφοδρές χιονοπτώσεις θα πλήξουν τις βόρειες και δυτικές περιοχές μεταξύ 21 και 25 Ιανουαρίου, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Η ANA Holdings ακύρωσε 56 πτήσεις, επηρεάζοντας 3.900 επιβάτες, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε 37 πτήσεις επηρεάζοντας 2.213 ταξιδιώτες. Σχεδόν το σύνολο των ακυρώσεων της ANA αφορούσε το αεροδρόμιο New Chitose κοντά στο Σαπόρο, στο Χοκάιντο.

Πηγή: ΑΠΕ