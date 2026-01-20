Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ έχασε κάθε εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί λόγω των εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στην πλατφόρμα X.

«Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ έχασε κάθε εξωτερική τροφοδοσία και οι ηλεκτρικές γραμμές προς άλλους πυρηνικούς σταθμούς έχουν επίσης επηρεαστεί», διευκρίνισε ο ΔΟΑΕ. «Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης προκειμένου να αποτιμήσει την επίδραση στην πυρηνική ασφάλεια», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυαστική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους στην Ουκρανία νωρίς σήμερα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή θέρμανσης σε χιλιάδες πολυκατοικίες στο Κίεβο εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ