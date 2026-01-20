Η Δημοκρατική Παράταξη στηρίζει την πλήρη αποκατάσταση των αδικιών που έχουν διαχρονικά υποστεί οι γυναίκες οι οποίες υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά αρχικά ως Εθελόντριες Υπαξιωματικοί και στη συνέχεια εντάχθηκαν στο μόνιμο προσωπικό ως Μόνιμες Υπαξιωματικοί, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Σύνδεσμο Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, ο κ. Καρογιάν διαβεβαίωσε ότι θα μεσολαβήσει προς το Υπουργείο Άμυνας, με στόχο τη συζήτηση και τη διόρθωση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, των συνεπειών που έχουν προκύψει εις βάρος των γυναικών μονίμων υπαξιωματικών που προέρχονται από τον θεσμό της εθελόντριας υπαξιωματικού.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά και τα ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή ανέλιξη των μονίμων υπαξιωματικών, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση πολιτική και διοικητική παρέμβαση, ώστε να αρθούν στρεβλώσεις και αδικίες που επηρεάζουν την επαγγελματική τους πορεία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις που θα διασφαλίσουν ένα δίκαιο και αξιοπρεπές μέλλον για τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, τα οποία υπηρετούν με αφοσίωση, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται εξάλλου ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης ενημέρωσε ότι ήδη συζητά με τον Υπουργό Άμυνας και το Υπουργείο Οικονομικών για την εκπόνηση ενός σχεδίου για σύντομη μισθολογική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των γυναικών υπαξιωματικών και θα καταθέσει πρόταση και για τις προαγωγές των μονίμων υπαξιωματικών.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τρυφωνίδης, ενημέρωσε για την μεγάλη προσπάθεια που έγινε για την πρόσφατη εξασφάλιση μεγάλου αριθμού θέσεων προαγωγής για τους ΣΥΠ, Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς και μόνιμους υπαξιωματικούς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, πέραν του Προέδρου της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Γραμματέας του κόμματος, Αντώνης Ρουσσάκης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Αλέκος Τρυφωνίδης και η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ελένη Χρυσοστόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ