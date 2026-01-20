Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένει προς το παρόν στο Κίεβο, μετά τις ρωσικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, και δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να μεταβεί στο Νταβός, όπως ανέφερε την Τρίτη στην πλατφόρμα X ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ράβιντ.

Ο Ζελένσκι ενδέχεται να μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εφόσον πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την υπογραφή της λεγόμενης «συμφωνίας ευημερίας», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος Ουκρανό αξιωματούχο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση κατά της Ουκρανίας με περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και με σημαντικό αριθμό βαλλιστικών και πυραύλων κρουζ.

Πηγή: skai.gr