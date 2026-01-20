Η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ τόσο προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη για το ίδιο «Συμβούλιο Ειρήνης» ερμηνεύεται στην Άγκυρα ως αιφνιδιαστικός ελιγμός της Ουάσιγκτον, που εισάγει την Κύπρο στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία και ακυρώνει την τουρκική ‘αποκλειστική’ επιρροή.

Η Κύπρος ως απρόσμενος παράγοντας

Η πιο αιχμηρή ίσως ανάλυση έρχεται από τη Ζεϊνέπ Γκιουρτζανλί στο Ekonomim, η οποία συνδέει τη Γάζα με την Κύπρο.

Στο άρθρο της σημειώνει πως «η Ουάσιγκτον, η οποία δεν εισάκουσε το Ισραήλ, αλλά συμπεριέλαβε τον Fidan στο διοικητικό συμβούλιο της Γάζας και τον Erdoğan στο Συμβούλιο Ειρήνης, φαίνεται να έχει σημειώσει ένα απροσδόκητο “γκολ” με την Κύπρο εναντίον της Άγκυρας».

Η αποκάλυψη ότι πρόσκληση εστάλη και προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα: το Κυπριακό εισέρχεται εμμέσως στο ίδιο γεωπολιτικό πλαίσιο, ακυρώνοντας την τουρκική προσδοκία μονομερούς αναβάθμισης ρόλου.

Ένας «δικός του ΟΗΕ»;

Όπως γράφει το Ekonomim, η προεδρία του Τραμπ παραβιάζει την αρχή της ισότητας μεταξύ κρατών και δημιουργεί μια δομή ανωτέρου–υφισταμένου, που εγείρει σοβαρά ζητήματα κυριαρχίας και νομιμοποίησης.

Σε αυτή την αρχιτεκτονική, η Τουρκία συμμετέχει — αλλά χωρίς εγγυήσεις. Και η Κύπρος, σιωπηλά, επανέρχεται στο προσκήνιο ως παράγοντας που μετατρέπει την «ειρήνη» σε ακόμη ένα πεδίο γεωπολιτικής τριβής.