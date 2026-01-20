Στη σκιά της λιβυκής αστάθειας, Κάιρο και Ρώμη επαναφέρουν στο τραπέζι τις θαλάσσιες ζώνες

Ο Αιγύπτιος υφυπουργός Εξωτερικών, Μπάσελ Σαλάχ, συναντήθηκε στο Κάιρο με τον διευθυντή για τις υποθέσεις Μέσης Ανατολής του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαουρίτσιο Γκριτάνι, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Λιβύη και τις δυνατότητες στήριξης μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης της κρίσης.

Οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών

Παράλληλα, όμως, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανάγκη συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, σε πλήρη εναρμόνιση με το διεθνές δίκαιο, για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με τρόπο διαφανή και δίκαιο. Η αναφορά αυτή προσδίδει στις αιγυπτο-ιταλικές συνομιλίες βαρύνουσα γεωπολιτική διάσταση, καθώς οι θαλάσσιες οριοθετήσεις στην ανατ. Μεσόγειο αποτελούν πλέον κρίσιμο παράγοντα για τις ισορροπίες στη Μεσόγειο.