Έκπληκτοι έμειναν οι Ιάπωνες οπαδοί του σούμο την Κυριακή, όταν είδαν την Αυτοκρατορική Οικογένεια να μπαίνει στην αρένα Ryogoku Kokugikan στο Τόκιο, για να παρακολουθήσει έναν αγώνα – για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, η αυτοκράτειρα Μασάκο και η κόρη τους, πριγκίπισσα Άικο, παρακολούθησαν τους τελικούς αγώνες του τουρνουά grand sumo, ενώ πηγή του παλατιού δήλωσε ότι «ανυπομονούσαν για την επίσκεψή τους¬»

Όπως αναφέρει το ΝΗΚ, ο αυτοκράτορας, η αυτοκράτειρα και η πριγκίπισσα Άικο, «καταχειροκροτήθηκαν όταν εμφανίστηκαν ενώπιον του πλήθους για να πάρουν τις θέσεις τους».

Η πριγκίπισσα Άικο ενδιαφέρεται για το σούμο από τότε που ήταν παιδί και κράτησε σημειώσεις ενώ παρακολουθούσε τους αγώνες.

Πηγή: skai.gr