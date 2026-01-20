Στην Ισπανία από σήμερα έχει κηρυχτεί τριήμερο εθνικό πένθος, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους.

Oι ιστορίες των επιβατών των τρένων που συγκρούστηκαν, συγκλονίζουν.

Μια από αυτές, και η ιστορία μιας εξάχρονης η οποία είναι η μοναδική επιζήσασα της οικογένειάς της, μετά τον θάνατο των γονιών της, του αδελφού της και ενός ξαδέλφου της στη σύγκρουση.

Η οικογένεια Θαμοράνο Άλβαρες, με καταγωγή από την Πούντα Ουμπρία και μόνιμη κατοικία στην Αλχαράκε, επέστρεφε στο σπίτι της έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στη Μαδρίτη, όπου είχε παρακολουθήσει αγώνα της Ρεάλ.

Το παιδί διασώθηκε σχεδόν αβλαβές από άνδρες της Ισπανικής Πολιτοφυλακής, οι οποίοι το εντόπισαν να περιπλανιέται μόνο του στο σημείο του δυστυχήματος.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Reina Sofía της Κόρδοβα, όπου του έγιναν τρία ράμματα για τραύμα στο κεφάλι. Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο και βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του.

