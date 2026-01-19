«Η ΕΕ θέλει να συνεργαστεί και όχι να κλιμακώσει», έχοντας ως τελικό στόχο να αποφύγει εντελώς την πρόθεση δασμών, σχολίασε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, σχετικά με την εξαγγελία του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή αύξησης δασμών σχετικά με τη στάση χωρών έναντι του θέματος της Γροιλανδιας.

Ερωτώμενος σχετικά με την προτιμητέα απάντηση από πλευράς της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος για θέματα εμπορίου, Όλοφ Γκιλ, υπενθύμισε τη χθεσινή δήλωση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είπε, «μαζί παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας. Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά μας οικονομικά και ασφαλιστικά συμφέροντα. Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα».

Σύμφωνα με τον Γκιλ, «βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και είναι σαφές ότι η προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η κλιμάκωση της κατάστασης, να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και να αποφευχθούν οι δασμοί, οι οποίοι θα έβλαπταν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

«Εάν επιβληθούν δασμοί, η ΕΕ έχει τα εργαλεία στη διάθεσή της για να ανταποκριθεί», πρόσθεσε εκ μέρους του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, «η ηγεσία εκφράζεται μέσω της ευθύνης».

Διαβάστε επίσης: «Ουδέν σχόλιον»-Η απάντηση Τραμπ για το αν θα προσφύγει στη βία για Γροιλανδία

Ωστόσο, εάν η διπλωματία αποτύχει, η ΕΕ θα μπορούσε να αναβιώσει ένα πακέτο αντιδασμολογικών μέτρων ύψους €93 δισ. που στοχεύει σε μια ποικιλία αμερικανικών προϊόντων, όπως βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα. Το πακέτο έχει ήδη προετοιμαστεί από την άνοιξη του 2025, αφότου ο Τραμπ αποκάλυψε τους σαρωτικούς δασμούς του για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης». Το πακέτο ανεστάλη τον Ιούλιο, όταν η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία.

Ο Γκιλ επιβεβαίωσε ότι η αναστολή του πακέτου λήγει αυτόματα στις 6 Φεβρουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι αντιδασμολογικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ αυτόματα την επόμενη ημέρα, εκτός εάν η ΕΕ ανανεώσει την αναστολή, υποδεικνύοντας αυτή τη λύση ως την ευκολότερη επιλογή, καθώς το μπλοκ απλώς χρειάζεται να αφήσει την αναστολή να λήξει και, επομένως, το πακέτο να τεθεί αυτόματα σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

Μια άλλη επιλογή που τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Μόνιμων Αντιπροσώπων την Κυριακή ήταν το «εμπορικό μπαζούκα» - Μέσο Κατά του Καταναγκασμού (Anti-Coercion Instrument - ACI), με τη Γαλλία, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ που έλαβαν γνώση των συζητήσεων, να εμφανίζεται ως ο καλύτερος υποστηρικτής αυτού του πακέτου.

Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει η απαιτούμενη ευρεία συναίνεση σχετικά με το εάν αυτό είναι το μέσο που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εύκολα κατά τις επόμενες συζητήσεις, ενόψει και του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος Αντόνιο Κόστα το απόγευμα της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου, αλλά και αργότερα, μέχρι την ενεργοποίηση των επιπλέον δασμών από πλευράς των ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ