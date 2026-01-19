Tη βαθιά του θλίψη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία εξέφρασε ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος, με ανάρτηση στο Χ.

"Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την τραγική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το βράδυ κοντά στην Ανταμούζ στην επαρχία της Κόρδοβα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε δεκάδες τραυματίες", έγραψε ο ΥΠΕΞ.

Εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό και την κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας καθώς και την αλληλεγγύη της Κύπρου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Πηγή: ΚΥΠΕ