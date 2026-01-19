Η Κύπρος εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ισπανία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην πολύνεκρη σύγκρουση τρένων που σημειώθηκε στην χώρα.

Εκφράζοντας την βαθιά του λύπη για το τραγικό συμβάν χθες το βράδυ κοντά στην Αντάμουζ της Κόρδοβα, ο Πρόεδρος σημείωσε, σε ανάρτηση, στο 'Χ' ότι οι σκέψεις του είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους τους πληγέντες.

Η Κύπρος, πρόσθεσε, εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της και τα από καρδιάς συλλυπητήριά της στον λαό και την Κυβέρνηση της Ισπανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ