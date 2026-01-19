Ο Γάλλος σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν δήλωσε σήμερα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα επικυρώσει, ούτε καν θα συζητήσει την εμπορική συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ της Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών πέρυσι, λόγω των απειλών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Την προσεχή εβδομάδα έχουμε σύνοδο της ολομέλειας στο Στρασβούργο και δεν θα δώσουμε συνέχεια στην επικύρωση της συμφωνίας. Δεν θα γίνει καν ψηφοφορία», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια «συμφωνία» για το θέμα αυτό «με τους φιλελεύθερους και τους συντηρητικούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος».

«Δεν μπορούμε να συζητάμε όσο ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσαρτήσει έδαφος που ανήκει στη Δανία» και «στοχοθετεί ευρωπαϊκές χώρες με τους τελωνειακούς του δασμούς», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ανέβασε τους τόνους μετά την αποστολή από ευρωπαϊκές χώρες στρατιωτικών στη νήσο, η οποία είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων της Δανίας.

Απείλησε να επιβάλει στις χώρες αυτές νέους τελωνειακούς δασμούς έως ότου «συναφθεί συμφωνία για την πλήρη και εξ ολοκλήρου πώληση της Γροιλανδίας», επιπλέον δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι μπορούν να αυξηθούν σε 25% από την 1η Ιουνίου.

Οι Ευρωπαίοι επεξεργάζονται εφεξής την απάντησή τους και η τύχη της εμπορικής συμφωνίας η οποία συνήφθη το καλοκαίρι του 2025 ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες δείχνει να έχει σφραγιστεί.

Πριν από τον Ραφαέλ Γκλικσμάν, ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είχε ήδη σημειώσει ότι αν και το κόμμα του είναι υπέρ μιας συμφωνίας, μια έγκριση «δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο».

Πρόσωπο του περιβάλλοντος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι οι εμπορικές απειλές «θέτουν ζήτημα εγκυρότητας» αυτής της συμφωνίας για τους τελωνειακούς δασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Γρολανδία: Η ΕΕ πρόκειται να εξετάσει αντίμετρα για την ρητορική του Τράμπ