Ειρωνεία για τον ρόλο των ελληνικών μέσων και σαφείς αιχμές για αμερικανική διαμεσολάβηση στα ελληνοτουρκικά διατυπώνει σήμερα η τουρκική, κεμαλική, εθνικιστική εφημερίδα Σοζτζού, σχολιάζοντας τη συνέντευξη της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα στο Βήμα.

Με σκωπτικό τόνο απέναντι στο Βήμα και εμφανή καχυποψία για την Ουάσιγκτον, η αντιπολιτευόμενη Σοζτζού ξεκινά το δημοσίευμά της με το χαρακτηριστικό ύφος:

«Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, η οποία ήταν καλεσμένη στο 12ο επεισόδιο της σειράς «The Ambassadors Series», που ετοιμάστηκε από την αγγλική έκδοση της εφημερίδας Το Βήμα, κατέγραψε τις στρατηγικές προτεραιότητές της στην περιοχή, καθώς συμπληρώνει το δεύτερο μήνα της θητείας της».

Στη συνέχεια, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον εμπλακεί ενεργά στην ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, επιχειρώντας να διαμορφώσουν το πλαίσιο του διαλόγου και των ισορροπιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας, η Σοζτζού δίνει έμφαση στη θέση των ΗΠΑ υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Η ίδια η Γκίλφοϊλ, αναφερόμενη στη γεωστρατηγική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, συνοψίζει τη βασική αμερικανική προσέγγιση λέγοντας: «Θέλουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, σύμφωνα με τη Σοζτζού, στην προσωπική σχέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, στοιχείο που –κατά την τουρκική εφημερίδα– υπογραμμίζει τον συντονισμένο ρόλο της Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη συνέντευξη και αναμεταδίδει η Σοζτζού: «Τόσο η Τουρκία όσο και η Ελλάδα μπορούν να ενισχύσουν τη βάση για διάλογο χάρη στις στενές συμμαχίες τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Σοζτζού ερμηνεύει τη θέση αυτή ως σαφή ένδειξη ότι οι ΗΠΑ αυτό-τοποθετούνται στον ρόλο του ρυθμιστή, επιδιώκοντας να λειτουργήσουν ως δύναμη εξισορρόπησης και σταθερότητας στην περιοχή, ιδίως στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο ρόλος της Γκίλφοϊλ στην εγγύτητα

Τέλος, η τουρκική εφημερίδα δεν παραλείπει να σχολιάσει και τις πιο προσωπικές αναφορές της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τις οποίες παρουσιάζει ως στοιχείο «ήπιας ισχύος». Η Αμερικανίδα πρέσβειρα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη θερμή υποδοχή από τον ελληνικό λαό, μίλησε για τη φιλία της με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, το ενδιαφέρον της για την Ορθόδοξη Εκκλησία και το σεβασμό της προς τις οικογενειακές αξίες της ελληνικής κοινωνίας.

Για τη Σοζτζού, ωστόσο, πίσω από τις προσωπικές πινελιές και τη γλώσσα της πολιτιστικής εγγύτητας διακρίνεται ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: η Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει ενεργά το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, προκαλώντας –όπως αφήνει να εννοηθεί– αυξανόμενη δυσπιστία στην Άγκυρα.