Ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ανήλθε σε 39, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ κάποιοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα.

Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε η El Pais, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

«Σήμερα είναι μια νύκτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας», επεσήμανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο Χ, σημειώνοντας ότι ακυρώνει όλες τις σημερινές υποχρεώσεις του προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους.

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Η κρατική ισπανική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πρόεδρός της μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας και ότι εργάζεται για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Λόγω της κατάστασης «η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα, της Σεβίλης, της Μάλαγα και της Ουέλβα (πόλεις της νότιας Ισπανίας) θα διακοπεί τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).

«Άνθρωποι φώναζαν, ήταν σαν σεισμός»

«Ανθρωποι ούρλιαζαν για βοήθεια, ήταν σαν να έχει γίνει σεισμός» λένε επιβάτες που κατάφεραν να επιζήσουν από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία όπου ύστερα από εκτροχιασμό δύο τρένων την Κυριακή (18/1) τουλάχιστον 39 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 152 τραυματίστηκαν με την κατάσταση 24 εξ αυτών να κρίνεται σοβαρή.

«Ήμουν στο πρώτο βαγόνι. Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα σαν σεισμός και το τρένο όντως είχε εκτροχιαστεί», είπε χαρακτηριστικά ο Σαλβαδόρ Χιμένες, δημοσιογράφος του RTVE που επέβαινε σε ένα από τα τρένα.

Εικόνες από το σημείο φαίνεται να δείχνουν μερικά βαγόνια του τρένου να έχουν αναποδογυρίσει. Διασώστες φαίνονται να σκαρφαλώνουν στο τρένο για να βγάλουν ανθρώπους από τις ανισόμετρες πόρτες και τα παράθυρα του τρένου.

«Το πρόβλημα είναι ότι τα βαγόνια έχουν γίνει μία μάζα με τους ανθρώπους μέσα», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE ο Φρανσίσκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα.

«Χρειάστηκε ακόμη και να απομακρύνουμε έναν νεκρό για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιον ζωντανό. Είναι δύσκολη, δύσκολη δουλειά», πρόσθεσε.

Μερικά από τα βαγόνια είχαν πέσει σε ένα ανάχωμα τεσσάρων μέτρων, δήλωσε ο Σανθ στη συνέντευξη Τύπου.

Ένας επιβάτης με προορισμό τη Μαδρίτη, ο Χοσέ, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Canal Sur ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησαν σκηνές πανικού. «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, καλώντας για γιατρούς», ανέφερε.

Μια επιβάτης στο δεύτερο τρένο, με προορισμό την πόλη της Ουέλβα, η οποία έδωσε μόνο το μικρό της όνομα Μόνσε, δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ότι το τρένο «με ένα τράνταγμα σταμάτησε εντελώς και όλα σκοτείνιασαν».

H ίδια περιέγραψε πως είδε τις αποσκευές να πέφτουν πάνω σε άλλους επιβάτες.

«Η συνοδός πίσω μου χτύπησε το κεφάλι της και αιμορραγούσε. Υπήρχαν παιδιά που έκλαιγαν», πρόσθεσε.

«Ευτυχώς, ήμουν στο τελευταίο βαγόνι. Νιώθω σαν να μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή», υπογράμμισε.

Ο 44χρονος Σαντιάγο κάτοικος της Ουέλβα λέει: «Νιώσαμε ένα ξαφνικό τράνταγμα. Το τρένο άρχισε να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι που σταμάτησε. Όταν κατέβηκα από το τρένο, είδα έναν νεκρό και προσπαθήσαμε να πάμε στο βαγόνι νούμερο ένα, αλλά ήταν ένα διαλυμένο συντρίμμι. Οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια και προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο».

«Νόμιζα ότι το τρένο θα διαλυόταν»

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ακόμα τρέμω», δήλωσε η 33χρονη Μαρία Σαν Χοσέ, επιβάτης στο έκτο βαγόνι του τρένου που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη, στην εφημερίδα El Pais.

Επιβάτης του τρένου Alvia, του οποίου το όνομα δεν κατονομάστηκε, δήλωσε στο TVE: «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, οι τσάντες τους έπεφταν από τα ράφια. Ταξίδευα προς την Ουέλβα με το τέταρτο βαγόνι, το τελευταίο, ευτυχώς».

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (...) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», δήλωσε.

Συγγενείς επιβατών των τρένων που συγκρούστηκαν στην Ισπανία αναζητούν πληροφορίες για τους αγαπημένους τους

Έξω από κτήριο του Δήμου στην Ανταμούθ, ο Ραμόν Μοντόν αναζητά τη σύζυγό του, Ταμάρα μια Κουβανή υπήκοο που ζει στην Ουέλβα. «Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, δεν έχω καταφέρει ακόμα να τη βρω. Μου πήρε τρεις ώρες για να φτάσω εδώ από την Ουέλβα. Η γυναίκα μου ήταν στο τρένο της Alvia. Μίλησα μαζί της 20 λεπτά πριν από το ατύχημα. Παραλίγο να χάσει το τρένο», αφηγείται.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Εικόνες στην τοπική τηλεόραση έδειχναν ένα κέντρο υποδοχής επιβατών στην πόλη Ανταμούθ, με πληθυσμό 5.000 κατοίκους, με τους ντόπιους να έρχονται και να φεύγουν με τρόφιμα και κουβέρτες καθώς υπήρχε πολύ κρύο.

