Ο Gregory Bovino, ανώτατος διοικητής της United States Border Patrol και κεντρικό πρόσωπο της σκληρής μεταναστευτικής γραμμής της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής, κοινωνικής και δικαστικής σύγκρουσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορμή αποτέλεσε ένα «slick» προπαγανδιστικό βίντεο του Department of Homeland Security που τον δείχνει να εξέρχεται από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο, με μαύρη καμπαρντίνα και στρατιωτικό παρουσιαστικό, υπό τον τίτλο «WE WILL NOT BE STOPPED», σε ηλεκτρονικό remix του Viva La Vida.





We REFUSE to back down from our mission to make America safe.@CMDROpAtLargeCA is putting his life on the line to protect our citizens, and no amount of radical terror or anarchy will stop us in our mission. pic.twitter.com/O6YcvWLmKe — Homeland Security (@DHSgov) October 28, 2025

Το βίντεο κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα που η ομοσπονδιακή δικαστής Sara Ellis διέταξε τον Bovino να παρουσιάζεται καθημερινά στο δικαστήριο στις 18:00, απαιτώντας λεπτομερείς αναφορές χρήσης βίας. Η εντολή ήρθε μετά από επιχειρήσεις πρακτόρων της Border Patrol σε γειτονιές του Σικάγο, όπου χρησιμοποιήθηκαν χημικά και pepper balls κοντά σε οικογενειακή παρέλαση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 67χρονου πολίτη που υπέστη κατάγματα στα πλευρά.





Imitando la vestimenta de un oficial de las SS, el jefe de la Guardia Fronteriza racista de Trump, Gregory Bovino, apareció hoy rodeado de esbirros en las protestas de Minneapolis, ordenando más represión.



La historia se repite 2 veces, primero como tragedia y luego como farsa. pic.twitter.com/tnFTXcEQnB — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 17, 2026

Κατηγορίες για «ναζιστική αισθητική» και πολιτική εκμετάλλευση

Η σκηνοθεσία του βίντεο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες έκαναν λόγο για «ναζιστικό cosplay», ενώ πλήθος memes παρομοίασαν τον Bovino με αξιωματικούς της εποχής του Χίτλερ. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom αναδημοσίευσε το υλικό γράφοντας ότι «όποιος θεωρεί υπερβολικές τις κατηγορίες περί φασισμού, αρκεί να δει αυτό το βίντεο».

Το DHS απέρριψε τις αιχμές, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «τυπική υπηρεσιακή εμφάνιση», αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει ευθέως στις συγκρίσεις με την αισθητική των SS. Παλιότερη ανάρτηση του Bovino με το σύνθημα «Serve your country! Defend your culture!» ανασύρθηκε εκ νέου, εντείνοντας τις επικρίσεις, καθώς πολλοί τη συνέδεσαν με ακροδεξιά ρητορική.





Gregory Bovino walking with ICE.

A Nazi SS Commander walking with the Wehrmacht.

I see literally no difference. pic.twitter.com/XRbZdeyyoN — Gen X (@PetitPoulet75) January 17, 2026

Δικαστική σύγκρουση και κοινωνική ένταση στο Σικάγο

Στο δικαστήριο, η δικαστής Ellis επέκρινε ανοικτά την τακτική των πρακτόρων, σχολιάζοντας ότι αντιμετώπισαν παιδιά σε αποκριάτικη παρέλαση ως «εν δυνάμει απειλές». Διέταξε την παράδοση υλικού από κάμερες σώματος, ενώ οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν μετά την επιχείρηση στο Old Irving Park, όπου οικογένειες κατήγγειλαν εκφοβισμό και αλόγιστη χρήση βίας.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι J. B. Pritzker κατηγόρησε ανοιχτά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για επιχειρήσεις που «τρομοκρατούν παιδιά», την ώρα που η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem στηρίζει τη γραμμή των μαζικών απελάσεων. Εφετείο ανέστειλε προσωρινά την υποχρέωση καθημερινών ενημερώσεων, κάνοντας λόγο για «ανεπανόρθωτη ζημιά» στην επιβολή του νόμου.

Από τα σύνορα στο πολιτικό προσκήνιο

Ο 55χρονος Bovino υπηρετεί στη Border Patrol από το 1996, με θητεία στο Ελ Πάσο, τη Yuma, το Blythe, τη Νέα Ορλεάνη και το El Centro. Απόφοιτος του Western Carolina University, αναδείχθηκε σε κεντρικό εκφραστή της επιθετικής μεταναστευτικής στρατηγικής του Τραμπ το 2026, μετά τις μαζικές επιχειρήσεις στο Λος Άντζελες και πλέον στο Σικάγο.

Σήμερα, ως «commander-at-large» της DHS, προβάλλεται από την κυβέρνηση ως σύμβολο αποφασιστικότητας απέναντι στη «ριζοσπαστική απειλή», αλλά για τους επικριτές του ενσαρκώνει την ολίσθηση της επιβολής του νόμου σε επικοινωνιακό αυταρχισμό. Με τα memes να επιμένουν και τις δικαστικές αίθουσες να γεμίζουν, το ερώτημα παραμένει: πρόκειται απλώς για στυλ ή για προειδοποιητικό σημάδι μιας βαθύτερης πολιτικής κατεύθυνσης.