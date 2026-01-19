Με σαφείς αιχμές κατά του λεγόμενου «Χριστιανικού Σιωνισμού», οι Πατριάρχες και οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη ιδεολογία ως επιζήμια για την ενότητα των χριστιανικών κοινοτήτων και για την ιστορική παρουσία της Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους.

«Ιδεολογία που σπέρνει σύγχυση»

Στο κείμενο της δήλωσης τονίζεται ότι πρόσφατες ενέργειες τοπικών παραγόντων, οι οποίοι προωθούν πολιτικοποιημένες ερμηνείες του Χριστιανισμού, «παραπλανούν το κοινό, σπέρνουν σύγχυση και πλήττουν την ενότητα του ποιμνίου». Οι Πατριάρχες επισημαίνουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες βρίσκουν απήχηση σε συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους στο Ισραήλ και εκτός αυτού, με στόχο την προώθηση πολιτικής ατζέντας εις βάρος της χριστιανικής μαρτυρίας στην περιοχή.

«Εξουσίες έξω από τον Χριστό»

Επικαλούμενοι τη Γραφή, οι επικεφαλής των Εκκλησιών υπογραμμίζουν ότι η επίκληση εξουσιών εκτός της κοινωνίας της Εκκλησίας «τραυματίζει την ενότητα των πιστών» και επιβαρύνει την ποιμαντική αποστολή που έχει ανατεθεί στις ιστορικές Εκκλησίες των Αγίων Τόπων. Όπως σημειώνουν, πρόκειται για τον ίδιο τόπο όπου «ο Κύριος έζησε, δίδαξε, υπέφερε και αναστήθηκε».

Παρέμβαση στην εσωτερική ζωή της Εκκλησίας

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το γεγονός ότι πρόσωπα που συνδέονται με αυτές τις ιδεολογικές τάσεις έχουν τύχει επίσημης υποδοχής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Οι Πατριάρχες κάνουν λόγο για παρέμβαση στην εσωτερική ζωή της Εκκλησίας και για υπονόμευση της ποιμαντικής ευθύνης που, όπως τονίζουν, ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους.

Αποκλειστική εκπροσώπηση των χριστιανών

Η δήλωση επαναλαμβάνει ότι μόνο οι Πατριάρχες και οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών εκπροσωπούν θεσμικά τους χριστιανούς των Αγίων Τόπων σε ζητήματα θρησκευτικής, κοινοτικής και ποιμαντικής ζωής, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια παράκαμψης ή υποκατάστασης αυτού του ρόλου.

Προσευχή για σοφία και προστασία

Το κείμενο καταλήγει με προσευχή προς τον Θεό, ζητώντας «σοφία για την προστασία του λαού Του και τη διαφύλαξη της μαρτυρίας Του» στους Αγίους Τόπους, σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών και θρησκευτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.